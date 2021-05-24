屏東累計17確診「10例在潮州」　多處傳統市場等18足跡曝光

▲屏東縣政府對相關場所進行消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣24日公佈新增3例本土確診者及一名臺北市確診者來屏足跡，其中與案號「3869」接觸的友人再添一人染疫，另二名確診者則是同搭小客車前往台東旅遊，屏東縣自5月21日至今累計已有17個本土病例，其中潮州10例，都是親友群聚而傳染，縣府已緊急在潮州鎮設社區快篩站，潘孟安縣長並呼籲曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測。

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▲▼感染途徑、消毒。

屏東本土病例，主要與萬華旅遊史的案3037退休男有關，他到萬華與友人聚餐後返回潮州，和一對牌友夫妻打牌，造成牌友夫妻及親友染疫，其中包括1名1歲男嬰，傳播鍊包括3037共11人確診。

縣府因此在潮州鎮設社區快篩站，並從24日下午1時開始啟用，24日電話預約48人。明(5/25)電話預約2人，網路預約上、下午皆額滿。首日篩檢狀況順利，但快篩陰性不代表沒有染病，仍有可能是偽陽性，需持續注意健康狀況，現場同步對民眾進行衛教，落實防疫。另請國軍化學兵預計以今、明2天進行全鎮大消毒。

衛生局指出，案號「4740」59歲潮州鎮男子，之前曾與案號「3869」接觸，5月19日出現發燒、咳嗽症狀，5月22日經衛生局安排送醫採檢，23日確診；衛生局匡列確診者親友5人居家隔離。

▲案「3869」接觸。

案號「4465」62歲屏東市男子，5月17日、18日二天因發燒連續至診所就醫，5月22日前往醫院快篩，23日確診；而「4465」曾與案號「4755」63歲長治鄉男子於5月15日至16日和友人駕車前往台東市旅遊，「4755」也於23日確診染疫。

▲▼足跡。



衛生局疫調發現，案號「4465」、「4755」由友人駕車前往台東、車上還有臺北市確診個案「3479」，該「3479」係5月14日由北部返回屏東老家，當時已有腹瀉症狀，初步研判可能為感染源。現已匡列9人檢疫及隔離，並通知台東縣衛生局。

▲外縣來屏東足跡。

另一名案號「4266」66歲女性，在於臺北市萬華區工作，5月14日返回屏東兒子家。5月22日發燒，家屬致電衛生局表示有萬華居住史，衛生局立即協助轉介醫院，由家屬駕車前往防疫門診採檢後確診。衛生局匡列6人檢疫及隔離。

衛生局公佈確診者足跡點，包括枋山鄉屏鵝公路旁紅磨坊咖啡、屏東市北區市場、屏東市建國市場、屏東中山尚青黃昏市場、屏東市西區公有零售市場等處，均已完成消毒作業。

潘縣長強調，公佈確診者足跡表及關係是為了溯源，而不是獵巫，大家應齊心抗疫，而不是網路柯南或誤傳假消息，縣府疫調完全遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理，沒有人想要染病染疫，請不要造成人與人的對立或歧視，反而不利於疫調，應給予更多關懷，但如果刻意隱匿或恣意妄為，縣府一定予以重罰！

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