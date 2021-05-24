新北男疫情爆發後回竹北確診　家人也染疫！曾到仁義市場

▲新竹縣24日新增1例確診案例，縣府公布這名60歲男性前3天的活動史，到過竹北市仁義路仁義市場，24日上午已完成消毒作業。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣24日新增1例確診案例，為1名居住新北的60多歲男子，目前共累計6例確診。新竹縣政府表示，這名男子，是新北市個案3792的家人，因家人在新北工作時曾經到過萬華，16日因疫情爆發遂趕緊回老家，但在23日還是陽性確診。縣府公佈發病前活動史只有竹北市仁義路仁義市場一處，24日上午已完成消毒作業。

新竹縣政府指出，這名男子的家人在新北工作，16日雙北疫情爆發後，家人就將這名男子送回竹北老家，經家人主動採檢後結果確診，男子就被匡列為接觸者進行居家隔離，衛生局22日安排個案採檢，23日檢驗結果陽性確診，立即安排救護車後送至醫院隔離治療。

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縣長楊文科表示，匡列接觸者含同住家人共3人，同時進行居家隔離並採檢，檢驗結果均為陰性，目前繼續隔離中。此外，根據疫調結果，這名男子發病前3天的公共場所活動史只有一處，即竹北市仁義路仁義市場，目前也已完成消毒的工作。

另外，楊文科也呼籲，家中如有人疑似染病，請同住家人以及經常接觸的親友，務必做好隔離防護及自我健康監測；更要避免不必要的跨縣市移動，以減少病毒傳播風險。

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