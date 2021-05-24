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社會 社會焦點 保障人權

回收工到府服務遭喝令：掃地　半裸男要他一起吸…不從就巴頭

▲▼警方訊後依照殺人、過失致死以及《組織犯罪條例》等罪嫌將5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳維毅犯下凌虐小弟致死命案前，曾因吸笑氣神志不清，毆打到府回收空瓶的工人。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

涉嫌凌虐小弟5小時致死的天道盟太陽會成員陳維毅，在命案發生前的1個月，獨自在家中吸笑氣吸到ㄎㄧㄤ掉，喝令到府回收笑氣瓶的2名工人，幫忙打掃家裡，蔡姓工人因為動作慢了一點，就被陳狠很巴頭，之後又因為拒絕和陳一起吸笑氣，被陳用鋼瓶毆打，台北地檢署24日依傷害罪嫌起訴陳。

陳維毅在2020年7月間，因為懷疑廖姓乾弟弟偷走30萬元、盜刷信用卡找小弟把廖男帶到台北市民族東路瑤山宮，用鋁棒、熱熔膠條痛毆廖男，廖男因平常施用毒品過量，血液都瘀腫在四肢，心臟裡幾乎沒有任何一滴血了，腦部、組織器官都嚴重缺氧引發嘔吐，因嘔吐物塞住呼吸道窒息而死。

陳被依傷害致死等罪遭起訴後，檢察官又查出，命案發生前的6月20日晚上，陳在林森北路家裡吸笑氣，蔡姓工人和同事接到公司指示，前往回收笑氣瓶，蔡和同事一進門就被陳維毅要求，幫忙打掃家裡，蔡姓工人心不甘情不願，幫忙整理到一半，因為動作緩慢，被陳從後面巴頭。

之後陳又因為要蔡一起吸笑氣遭拒絕，拿起笑氣鋼瓶毆打蔡，蔡氣不過報案，警方到場拍下陳上半身赤裸，神志不清的樣子，陳辯稱因為吸食笑氣，已經不記得發生什麼事情了，檢察官根據警方密錄器、證人證詞，依傷害罪起訴陳。

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