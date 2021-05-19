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社會 社會焦點 保障人權

1公務員遭詐1700萬！鎖定鴻源被害人誆「解套」　太陽會角頭被逮

記者張君豪／台北報導

沉寂多年的鴻源吸金案居然牽扯出案外案，刑事局日前接獲線報，指稱天道盟太陽會沈姓大哥拿到鴻源吸金案被害人名單，鎖定這群被害人再以「優先承銷靈骨塔權益」要被害人拿出現金投資，並可媒合買家獲利高達1倍，結果一名家住台北市大安區的現職公務員（50多歲）先後拿出1700萬元投資，結果遭侵吞本金報案，刑事局日前收網逮捕天道盟太陽會沈姓主嫌及其幫眾6人到案。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第四大隊第三隊接獲被害人報案，指稱沈姓角頭以補償當年投資鴻源集團失利被害人，公司補償方案優先承購靈骨塔位權利，犯嫌謊稱，可幫被害人找尋買家方式套利方式詐騙。

沈姓主嫌手下取信被害人投資，原本聲稱「不用你出一毛錢」到後來又改口「老婆發現我幫忙墊款，但我幫你找好買家，你現金到位就可以交易賺一倍差價」取信被害人拿出1千7百萬元現金投資。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟太陽會沈姓角頭從事靈骨塔買賣詐騙，查扣帳冊及買賣契約。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲報後與新竹警刑大、北市大安警分局、刑大、新北市新莊警分局、基隆市第一警分局共組專案小組，報請台北地檢署夜股檢察官游明慧指揮偵辦，警方先後清查發現有3名被害人，遭詐騙金額超過新台幣2000萬元。

警方於110年5月11日兵分多路，前往基隆市、台北市、新北市等地執行拘提搜索，現場共逮捕沈姓角頭（44歲）等6人到案，查扣詐欺工作機11支、詐欺用筆電1臺、詐欺教戰守則、監視器主機1台、點鈔機1台、支票22萬8000元1張、骨灰罐29個等證物，詢後全案依違反詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送北檢複訊。

檢察官訊後發現沈嫌供詞避重就輕，直說這是靈骨塔買賣投資糾紛，但檢警清查發現該集團名下並無贓款金流，檢察官裁定沈男等人分依新台幣50萬元等金額交保候傳，並持續追查贓款流向。

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