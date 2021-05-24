情侶剛搬來...酒空鄰居敲門嗆：你偷吃我老婆！拿開山刀砍人

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子懷疑鄰居與妻子有染，酒後壯膽要他出來面對，並持開山刀嗆輸贏，鄰居被激怒拿木棍反擊，警方到場朝2人噴辣椒水制伏，鄰居手臂、手指遭刀劃傷，送醫救治無大礙，訊後2人依傷害罪送辦，另未戴口罩依法開罰。

▲潘男持刀（紅圈）找許男理論 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，29歲許姓男子與女友5月初，才剛搬家到新莊區天祥街這處公寓，與同樓層對門的住戶32歲潘姓男子根本不認識。23日上午，許男上班離開後，潘男竟跑去告訴許男的女友：「妳男友跟我老婆偷吃」，更擅自打開門窗導致寵物貓跑走，女友既害怕又感到莫名其妙。

▼潘男持刀找許男理論，卻遭高壯許男（左）持木棍痛毆在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

晚間11時許，潘男在外喝酒返家，仗著酒氣壯膽，狂敲門要許男出來面對，更持開山刀嗆聲：「到樓下輸贏啦！」，許男隨手拿路邊木棍自衛，雙方在路上互毆，警方獲報到場，雙方怒氣未消，不願停手，警方朝2人噴灑辣椒水後制伏，許男遭開山刀劃傷手臂、手指，經送醫後沒有大礙。

同棟鄰居表示，許男跟女友才搬來2個禮拜，根本不認識潘男，再者許男女友長相甜美，怎麼可能跟潘妻有染；鄰居進一步表示，潘男時常喝酒，醉後就大鬧，其他鄰居根本敢怒不敢言。事後雙方互提告，依傷害罪移送偵辦，另2人未戴口罩依法開罰。

他奶奶的美麗小秘訣