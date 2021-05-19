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製衣廠老闆舉手板排隊給「員工」挑：月薪6萬5都沒人要做

▲廣州的製衣村老闆們站在大街上招工。（圖／翻攝央視）

▲廣州的製衣村老闆們站在大街上招工。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

廣州市海珠區康樂村裡近日出現令人驚訝的招工場景，上千名製衣廠老闆拿著樣衣和手板，排成近1公里長隊伍，只求可以被工人選中，解決缺工的問題。像這樣工人挑老闆的招工場景正在廣東多個製衣村輪番上演，許多工廠為求招到工人，將薪資提高數倍仍乏人問津。

▲製衣村老闆透露，工人月薪漲了數倍都乏人問津。（圖／翻攝央視）

▲製衣村老闆透露，工人月薪漲了數倍都乏人問津。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，林姓製衣廠老闆表示，現在的工價比往年高了幾倍，有的做得快的工人，一個月一萬五六（約6.5萬元新台幣），普通的最起碼也有八九千至一萬元（約4.3萬元新台幣），「感覺現在開工廠好累。」

老闆拿著衣服樣品或攜帶「明碼薪資標價」的手板在大街上招人並非新產生的現象，近年在廣東、四川等地都曾發生過。外界分析，傳統勞力密集型產業工人年齡逐漸老化，缺乏「90後」、「00後」的新鮮血液進入，即便是將薪資大幅提高，還是招不到工人。

不僅在廣東，四川成都的「淘寶村」也出現了招工難的情況，工廠老闆舉牌等著被工人「挑」，很多招聘廣告上標注的薪資，平均月薪都在5000元到8000元左右（約2.1萬至3.4萬元新台幣），甚至還包吃住，結果仍無人應聘。

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