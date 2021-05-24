台中摩鐵1男左胸遭刺2刀　警一查大驚...3人去過萬華全送篩檢

▲警方將行兇男子移送法辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

要錢不要命！林姓男子追討劉姓男子300萬元債務，22日晚間找友人北上到北市萬華收款，沒收到錢隔日凌晨再折返回台中。3人入住汽車旅館休息，到傍晚卻因發生衝突，陳刺劉2刀，所幸送醫後沒有生命危險。警方除依法將陳、林送辦外，3人也全送篩檢，確保防疫安全。

第三警分局23日傍晚5點做有獲報，東區某汽車旅館有民眾受傷。警方立刻前往現場，發現26歲劉姓男子左胸有2處受傷，立刻通報119將他送醫，同時當場逮捕行兇的20歲陳姓男子。

據了解，劉男與另一名28歲林姓男子雙方有債務糾紛，劉欠林300萬元，22日相約協調債務清償事宜。陳男偕同林男，與劉男一起從台中北上去北市萬華區收款，結果沒收到錢。雙方過夜後，23日南返台中，再一起入住東區某汽車旅館。

當天傍晚劉男打算離開，卻與陳男發生衝突，過程中劉遭陳用折疊刀劃刺，造成劉男左前胸2處刀傷，雖有穿刺傷，但不深，經送醫治療後意識清楚，無生命危險。

警方表示，獲報後除當場逮獲陳男，晚間也查緝林男到案，案經警方釐清相關案情後，全案將依妨害自由、重傷害罪嫌移送偵辦。由於3人都去過北市萬華疫區，除依規定通報消防單位將3人都帶到醫院篩檢外，也提醒偵辦同仁做好防疫工作。

警方再次重申，員警對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為必強勢執法，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全，呼籲民眾勿心存僥倖，面對糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方將嚴正執法，保障市民生命財產安全。

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