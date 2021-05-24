　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中摩鐵1男左胸遭刺2刀　警一查大驚...3人去過萬華全送篩檢

▲▼警方將行兇男子移送法辦。（圖／民眾提供）

▲警方將行兇男子移送法辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

要錢不要命！林姓男子追討劉姓男子300萬元債務，22日晚間找友人北上到北市萬華收款，沒收到錢隔日凌晨再折返回台中。3人入住汽車旅館休息，到傍晚卻因發生衝突，陳刺劉2刀，所幸送醫後沒有生命危險。警方除依法將陳、林送辦外，3人也全送篩檢，確保防疫安全。

第三警分局23日傍晚5點做有獲報，東區某汽車旅館有民眾受傷。警方立刻前往現場，發現26歲劉姓男子左胸有2處受傷，立刻通報119將他送醫，同時當場逮捕行兇的20歲陳姓男子。

據了解，劉男與另一名28歲林姓男子雙方有債務糾紛，劉欠林300萬元，22日相約協調債務清償事宜。陳男偕同林男，與劉男一起從台中北上去北市萬華區收款，結果沒收到錢。雙方過夜後，23日南返台中，再一起入住東區某汽車旅館。

當天傍晚劉男打算離開，卻與陳男發生衝突，過程中劉遭陳用折疊刀劃刺，造成劉男左前胸2處刀傷，雖有穿刺傷，但不深，經送醫治療後意識清楚，無生命危險。

警方表示，獲報後除當場逮獲陳男，晚間也查緝林男到案，案經警方釐清相關案情後，全案將依妨害自由、重傷害罪嫌移送偵辦。由於3人都去過北市萬華疫區，除依規定通報消防單位將3人都帶到醫院篩檢外，也提醒偵辦同仁做好防疫工作。

警方再次重申，員警對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為必強勢執法，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全，呼籲民眾勿心存僥倖，面對糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方將嚴正執法，保障市民生命財產安全。

獲韓國設計獎


【更多新聞】

台中致用高中召回90教職員要求家訪招生　違法！教育局明開2罰單

台中朝陽K歌團燒到中國醫大生　18歲妹和同包廂女生都確診

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

ET快訊
仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒
甘肅馬拉松21死！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光
快訊／北市大安防疫旅館　1男死亡
獨／國泰世華銀西門分行　1員工確診
快訊／台中一家4口燒炭！警破門驚見3死　僅6歲女童倖存
男確診冒6症狀！網狂問「勃起正常嗎」　他親曝現況
快訊／疫情仍嚴峻！林右昌喊話中央：「全國三級警戒」延長兩週

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投東方紅5員工染疫　養生館陪侍女「到府陪酒」被抓包

鴻海內鬼廖萬城肖貪1.6億遭訴　法院認貪316萬輕判2年定讞

就是不戴口罩！北市男跑給警追摔一跤...母親求情他還是拒戴

快訊／北市大安防疫旅館「1男身亡」！曾快篩「陽性」

台中摩鐵1男左胸遭刺2刀　警一查大驚...3人去過萬華全送篩檢

快訊／台中大里一家4口燒炭！警消破門驚見3死　僅6歲女童倖存

情侶剛搬來...酒空鄰居敲門嗆：你偷吃我老婆！拿開山刀砍人

台中麻將館偷營業　7人聚集狡辯「只是聊天」最高可罰30萬元　

鹿港一摩鐵妙齡女出沒　警察上門...他喊不出「女友」全名慘了

萬華阿公店「八國聯軍」3小時2000元！　老司機揭密

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

南投東方紅5員工染疫　養生館陪侍女「到府陪酒」被抓包

鴻海內鬼廖萬城肖貪1.6億遭訴　法院認貪316萬輕判2年定讞

就是不戴口罩！北市男跑給警追摔一跤...母親求情他還是拒戴

快訊／北市大安防疫旅館「1男身亡」！曾快篩「陽性」

台中摩鐵1男左胸遭刺2刀　警一查大驚...3人去過萬華全送篩檢

快訊／台中大里一家4口燒炭！警消破門驚見3死　僅6歲女童倖存

情侶剛搬來...酒空鄰居敲門嗆：你偷吃我老婆！拿開山刀砍人

台中麻將館偷營業　7人聚集狡辯「只是聊天」最高可罰30萬元　

鹿港一摩鐵妙齡女出沒　警察上門...他喊不出「女友」全名慘了

萬華阿公店「八國聯軍」3小時2000元！　老司機揭密

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

特企／侏儒兔剛帶回家像湯圓！　「幸福暴增3KG」媽笑：跟狗一樣重

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

吳崑玉／同島一命　沉著應戰—這波疫情教會我們什麼事？

南投東方紅5員工染疫　養生館陪侍女「到府陪酒」被抓包

小色喵鑽媽衣服「躺胸酣睡」　幸福樣惹網羨：好香～想當貓了

媽媽訂製氣球送李光洙　「兒子，辛苦了」：謝謝你這11年來的相伴

電量使用率達93％！超過預估最高用電量3700萬瓩

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

直擊北市「人與人連結」　樓鳳小姐：一天一個就不錯

高雄女脫罩吐口水！麵包店曝影片

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄9男女「群聚打麻將」　全都沒戴口罩被送辦

八大營業地下化！酒店停業小姐改外送　大批外移地區曝

疫情連環爆！刑事局除偵查員染疫外

萬華阿公店「八國聯軍」3小時2000元！　老司機揭密

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

西門所1警確診　昨夜急送37人快篩又1陽

掉手機被送派出所！ 「蔡依林」現身領回

即／北市大安防疫旅館1男身亡

假訊息爆總統府1人因疫苗住院

獨／直擊無罩淫業！超胸熱褲妹藏房內

更多熱門

相關新聞

獨／國泰世華銀西門分行1員工確診　已換新人力進駐！

獨／國泰世華銀西門分行1員工確診　已換新人力進駐！

國泰世華銀行又有1員工確診！根據可靠消息指出，國泰金旗下子公司國泰世華銀行西門分行1員工確診，目前該分行已換新一批人力進駐。

衛生局公布最新4處足跡　員林3處彰化1處

衛生局公布最新4處足跡　員林3處彰化1處

下週恐迎死亡人數高峰　專家曝原因

下週恐迎死亡人數高峰　專家曝原因

快訊／林右昌喊話中央：三級警戒延長兩週

快訊／林右昌喊話中央：三級警戒延長兩週

即／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯發飆

即／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯發飆

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫情社區感染摩鐵傷害萬華

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面