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社會 社會焦點 保障人權

假爆總統府1人住院「台疫苗都實驗性」！刑事局抓到人了：陸網軍

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗開放給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊23日3時許在Dcard網路社群發現一則匿名不實訊息，PO文者指出：「別打疫苗，現在的疫苗都是實驗性疫苗，不管哪個國家的都沒用，而且有害，會讓你更容易得病」、「疫苗將導致台灣疫情大流行的破口」檢警初步認為，該言論顯與疫情指揮中心防疫宣導政策不符，嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，造成社會混亂及恐慌。

緊接著在23日今天上午9時許，總統蔡英文之官方Twitter底下出現1則不實訊息，內容指摘「具內部人士消息，今天感染人數將再次突破2000例，檢測量不到一萬例，陽性率20%。全台灣檢測劑短缺，每天只能檢測一萬例左右。總統府內1人因疫苗問題住院」。

▲刑事局偵四大隊將追查大陸網軍在網路散布假疫情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊將追查大陸網軍在網路散布假疫情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊將追查大陸網軍在網路散布假疫情訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

該留言警方函請CDC判斷也屬不實疫情訊息，將會嚴重誤導民眾，警方清查涉案IP位址疑似來自境外，其用字遣詞多大陸用語且均為簡體字，研判係有心人士利用VPN技術、跳板網路所為，刻意張貼虛偽、刻意扭曲及醜化台灣防疫作為，企圖打擊我國防疫士氣。

刑事局證實目前兩個惡意假訊息案件，都已經立案積極偵辦，警方呼籲民眾對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證切勿任意散播轉傳以免觸法，假疫情訊息最高將可處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣三百萬元以下罰金。

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