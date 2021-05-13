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萬華阿公店情慾交流成防疫破口　「萬華茶室文化老街」驚曝真相

▲萬華區茶室春色無邊、根本未遵守防疫相關規定，酒客和陪酒女親暱互動儼然成為防疫破口。（圖／翻攝臉書）

▲萬華區茶室春色無邊、根本未遵守防疫相關規定，酒客和陪酒女親暱互動儼然成為防疫破口。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

12日根據國家CDC訊息，確認萬華區2名茶室工作女子染疫，衛福部長陳時中今（13）日進一步揭露相關疫調與蘆洲個案與萬華案例有「人與人連結」，可能是一整個傳播鏈下來的。衛福部次長石崇良證實，蘆洲案源（前獅子會會長）有進入萬華茶藝館，接觸人員當中包含確診者。

▲萬華區茶室春色無邊、根本未遵守防疫相關規定，酒客和陪酒女親暱互動儼然成為防疫破口。（圖／翻攝臉書）

▲萬華區茶室春色無邊、根本未遵守防疫相關規定，酒客和陪酒女親暱互動儼然成為防疫破口。（圖／翻攝臉書）

防疫中心透露：蘆洲案源在茶藝館活動都沒有配戴口罩，而疫調時也發現，他本身活動力強，昨天與今天很多個案都與他相關，生活相當活躍，雖說大多是已經被匡列的接觸者，但須完成疫調才能進行傳染範圍評估。

但有網友向《ETtoday》新聞雲指出：從臉書「萬華茶室文化老街」就可窺見萬華區該行業陪侍女子與上門酒客「人與人連結」親暱互動狀況，酒客和陪酒女子間未戴口罩，甚至擁抱接吻等親暱接觸，根本就無視政府防疫社交距離及相關防疫政策，儼然就是防疫破口，當初政府及主管機關聲稱的實名制、防疫規定根本就遭業者無視。

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