快下班了！全台分區停電號誌失靈　警、義交總動員維護交通

記者張君豪／台北報導

13日下午台電興達電廠停機，造成全台分區輪流停電，警政署長陳家欽立即成立應變中心一級開設，並指示各警政單位應確實做好交通疏導工作，即時防制任何治安事故發生。警政署表示，通令各縣市政府警察局檢視轄內各交通號誌故障情形，各地警局接獲命令緊急派遣員警或義交協助疏導指揮，避免路口交通堵塞或混亂，以利社會秩序穩定與交通網路順暢。

▲全台大停電導致部分區域交通號誌失靈、警政署緊急下令全國警義消投入交整維護交通安全。（圖／記者張君豪翻攝）

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各項停電因應及處理等工作與資訊，警方將適時發布新聞及跑馬燈提醒民眾注意，並已請國道公路警察局、航空警察局、鐵路警察局、各港警總隊全力維護陸、海、空交通旅運安全、警察廣播電台密切配合，即時通報應處。

警政署指出，實事上包含警政署及全國各地警分局勤指中心、外勤單位及重要機密的警政資料庫伺服器都有不斷電系統，經緊急啟動相關機制後應可確保全台警政機關維持台灣各地的警政治安、交通基本需求。

署長陳家欽特別要求各警察機關首長，應掌握轄區可動用的警民力員額，以因應緊急狀況時的勤務調度，並提醒同仁執勤時，務必注意自身安全，並即時防制任何治安突發事故的發生。

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