台北市餐飲業全面禁止內用　柯文哲晚間回應了

▲台北市自24日起餐飲業禁止內用。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者楊庭蒝／綜合報導

為有效遏制新冠肺炎疫情進一步擴大，台北市長柯文哲23日宣布，自5/24起，台北所有餐飲業者（餐廳、夜市、百貨美食街等）全面禁止內用。他晚間也於臉書表示，所有餐飲業者禁止內用，是台北市政府視疫情調整管制作為，這就是疫情籠罩下的社會新常態。

柯文哲指出，22日台北市四個快篩站篩檢1299例，檢出陽性率為8.5%。疫情還未緩解，「我們需要更嚴格的防疫管制。」

此外，針對這兩天熱議的「校正回歸」一詞，柯文哲認為，過去從感染、發病、篩檢到公布疫調結果，時間可能長達兩周。因此中央每日公告的確診數，本來就不是反映當天的感染狀況。當檢體數量暴增時，PCR檢測和疫調更可能塞車，時間差會拖更久。目前的「校正回歸」是怎麼算的？我也不知道。其實把實情說清楚就好了，創造一個新名詞，只是讓大家更困惑。

最後，柯文哲強調，自24日起，台北市20家急救責任醫院，將一起加入快篩行列，有症狀的民眾， 經過醫生判斷，需要做PCR者，同步快篩；快篩的準確率為95%，但是20分鐘就可知道結果，可以讓我們 更快地掌握感染源，阻斷病毒傳播風險。也可讓市政府更快察覺趨勢變化，決策速度更快。



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