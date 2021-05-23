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北市50名確診「已找到19人」　失聯原因曝光！急找接觸者列居家隔離

▲▼全國新冠肺炎疫情警戒提升至三級，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為台北轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲全國新冠肺炎疫情警戒提升至三級，指揮中心呼籲民眾減少外出、避免聚會，使台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，但23日卻傳出，台北市有50名確診者失聯，引發外界憂慮，更擔心造成傳染擴大。對此，台北市警察局23日晚間公布數據，50人已經尋獲19人，其餘31人還在全力協尋中；而台北市政府副發言人黃瀞瑩補充，這群人是自行去醫院做PCR，若醫院沒做後續處理，的確有可能待在家中，市府會以同心圓方式，找可能接觸者開居家隔離單。

面對北市傳出50名確診者失聯，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日表示，這是時間問題，50人打電話沒人接，不過若打幾次後都這樣，可能警政系統就會來啟動。副指揮官陳宗彥則補充，22日上午全國防疫會議明確傳達給地方政府，若第一時間連絡不到人，同一時間將啟動警政協尋。

對此，台北市政府警察局也於23日晚間說明，自5月22日18時30分許，接獲北市衛生局交查確診者失聯90人名冊，並於當天22時許查獲40人，並回報給衛生局；而其餘失聯的50人，北市警察局已於目前再尋獲19人，正督同各分局正全力協尋中。

關於50人的身份為何？為什麼會失聯？台北市副發言人黃瀞瑩表示，這群人可能是自行去醫院做PCR，填資料的字跡難以辨識，例如數字寫錯、地址不正確等，就會被北市府加入失聯名單，但該失聯名單數字每天都會變更，因此有找到就會做刪減。

黃瀞瑩提及，因為PCR是由醫院通知受測者，如果醫院沒做後續處理，的確有可能待在家；已找到的人就會視輕中重症來決定後續動作，並以同心圓方式找可能接觸者開居家隔離單。

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