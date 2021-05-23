快篩站醫師「只穿輕便雨衣」工作！熱天吹一支電扇　原因超鼻酸

▲醫師只穿輕便雨衣工作。（圖／翻攝臉書／朱志凱）



記者柯振中／綜合報導

近日本土疫情爆發，多地設立機動篩檢站。不過，一名醫師感嘆，有基層醫師主動支援機動快篩站，卻被迫只能穿「拋棄式雨衣」工作，畫面令人心寒。

這名醫師在臉書上發文，一張照片23日在群組內轉傳，照片中有2人站在隔離版後方操作快篩工具，「站在隔板後的是主動支援的基層醫師。」不過，依據照片內容，醫護人員並無完整防護，只是套了件撕開的輕便雨衣，就要上前篩檢。

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之所以會如此，這名醫師解釋，依據原先計畫，要在社區活動中心設置行動篩檢站，永和耕莘醫院的院長21日奉命開設「中和區篩檢站」，但遭到當地里長、居民嚴重抗議等原因，計畫以失敗告終。

百般無奈之下，後續設立行動篩檢站，只能設在戶外，由於沒有空調，若穿上全套隔離服，醫師可能會熱衰竭、中暑，因此只能穿著防護不足的裝備，再吹電風扇散熱。

▼快篩工作風險相當高，卻有醫師只能穿著輕便雨衣工作。示意圖，與本文無關。（圖／記者宋良義攝）



這名醫師相當感嘆，以專業的角度而言，這種篩檢站相當不及格，第一線人員只能暴露在空氣中，防護裝備不足，還有許多缺點，「族繁不及備載。」

至於為何會如此，這名醫師認為，第一點是因為居民自私，第二點則是政府沒有道德勇氣，「這種時候應該全力支持專業，但是他們卻因為民粹而把醫師推上第一線當作劍靶。」

眾多網友看完貼文，也替第一線人員抱不平，再下方留言回應，「替這些篩檢人員捏一把冷汗，好可怕的環境」、「幫高調，希望盡快改善」、「天啊，如果是真的我要難過死」、「樣的防護不ok啊，要給足醫護人員安全的裝備！他們真的很辛苦！」

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