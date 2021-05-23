不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

▲彰化縣公布從5月13日至23日最新確診統計。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心23日公布彰化新增5例，補校正6例，累積至今共有84例；不過，彰化公布今天新增11例，與中央數據有落差，衛生局長葉彥伯說，由於中央還要進一步彙整地方資料，地方所有的疫調及採檢資料結果都是最新的，資料也比中央快，一定會有時間差，以彰化公布的最新結果為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣公布召開防疫記者會。

下午3點召開的防疫會議，縣長王惠美指出，到昨天晚上的統計本縣新增11例，其中72例與水果盤商傳播鏈有關，萬華家族傳播鏈有5案，今天增加1名46歲陸籍女性，目前感染源正在調查中，居家隔離有1,143例，已完成篩檢數有6,081人，採陽率1.38%。

葉彥伯指出，今天的疫情來到第三波，增加的11案例，用武俠小說「餘燼未歇」來形容彰化的疫情，其中外配親友與社交圈較大，在這波中匡列人數最多。

葉彥伯分析，歌唱班衍生群聚新增7例，其中業務員客戶2名越籍確診，新增司機妻子及小孩4位確診(搭乘農務用工作車)，昨天及同住家屬家庭接觸新增47歲外籍看護，目前仍希望有搭乘過這輛工作車的民眾盡速與衛生局聯絡。

至於外籍移民社交群聚，最早是一名歌唱班業務員，傳染給一名38歲女客戶CT值高達15.58，後來傳染給他先生，又在5月16日親友聚會中，有10位接觸者(4名本國、1男5女越籍)，5月18日又有一場社交聚會，其中有8名接觸者(4名越女及4名本國男)，其中有3名越女曾參加16日聚會，其中一對(28歲、37歲)越籍姊妹花確診，目前都已經隔離採檢。

另外水果盤商大兒子參加誦經團，造成1名72歲阿嬤確診；另外與男性友人到燒烤店聚餐，男友人確診後，再與山友們到山上泡茶聊天，最後因1名78歲阿公身體不適自行就醫採檢確診，73歲妻子及另一名74歲山友也雙雙確診，衛生局緊急匡列採檢，目前傳染源衛生局已經掌握，縣府將對隱匿者開罰。

今天也公布最新確診者5處足跡，除了1處是在溪湖鎮公有零售市場外，其餘4處全部都在員林市，華成市場、三華公園、省錢超市及員林西門郵局，王惠美也呼籲民眾從5月15日至19日有前往者，若有感到身體不適，請盡速就醫採檢。

►彰化篩檢6086人！採陽率1.38% 水果盤商傳播鏈確診72例

►喜歡黑色還白色？聲寶捕蚊燈999元超划算 誘蚊功力不怕考驗