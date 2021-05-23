快訊／離島第一槍！縣府宣布飛抵金門機場一律快篩　24日起實施

▲金門縣政府啟用機場篩檢站，抵達金門的旅客、鄉親必須快篩 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

新冠肺炎疫情持續升溫，因應全國防疫提升第三級警戒，目前除台東縣及離島三縣市外均有確診個案，為提升地區的防疫整備能力，有效阻隔疫情擴散，金門縣政府日前已陸續規劃「搭機來金旅客與返金鄉親」的配套措施，其中機場快篩站已整備完成，將於24日起啟用運作，縣長楊鎮浯呼籲民眾務必配合，共體時艱。

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金門縣府衛生局表示依據傳染病防治法第37條第1項第6款規定，於2021年5月23日公告有關搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自隔日生效。

▲金門縣政府啟用機場篩檢站，抵達金門的旅客、鄉親必須快篩 。（圖／記者林名揚翻攝）

同時公告事項如下：

1. 因應國內疫情升溫，為有效防堵新冠肺炎，保全離島醫療量能，請於入境金門地區時完成實聯制。

2. 旅客應提供3日內新冠肺炎（COVID-19）檢驗陰性報告，若無法提供時，亦請配合本府於金門航空站設置之新冠肺炎篩檢流程接受採檢，經檢驗為陽性者須配合防疫人員安排，由救護車送衛生福利部金門醫院就醫。



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