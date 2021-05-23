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全台17座機場今天同步大消毒　王國材令各港埠明起比照辦理

▲▼桃園機場,桃機,桃機大清消。（圖／桃機提供）

▲國內疫情轉趨嚴峻，為有效阻絕跨境傳染，交通部長王國材要求全國17座機場徹底清潔消毒。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

國內疫情轉趨嚴峻，為有效阻絕跨境傳染，交通部長王國材要求全國17座機場徹底清潔消毒，針對所有旅客與機組員可能經過、碰觸的場域，都應徹底清消，所有港埠明日跟進，未來也要持續貫徹、落實。

王國材今日在民航局長林國顯、桃園機場公司總經理但昭璧、航政司長何淑萍陪同下，先後前往松山機場與桃園機場視察清消作業。他表示，這次的全面清消，要針對旅客有可能接觸的所有細節特別強化相關措施，明日各港埠也要比照辦理。

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▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

▲▼王國材今天視察全台機場大清消作業。（圖／民航局提供）

▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

從去年初新冠肺炎疫情爆發後，全國17座機場即全面加強清消作業，只要有國際線航班入境，與旅客動線有關的區域，就立即執行清消，公共區域清消頻率則自每天3次提高為6次，並於每天深夜執行一次深入清消。

王國材說，本月15日，中央疫情指揮中心宣布台北市與新北市提升為三級警戒後，包括松山機場及與松機有航班往來的所有機場，清消頻率已經提升為每小時一次，並將原本每天深夜於公共區域執行的深度清消，擴及航站所有區域。19日三級警戒擴及全國後，相關措施也擴及全國17座機場。

▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

▲▼全台17座機場全面大清消。（圖／民航局提供）

▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

王國材強調，機場是國內與國外、本島與離島間往來的重要門戶，進出旅客都有跨境性質，進出人員也相對複雜，為了預防旅客帶有病毒，或者遭感染，因此特別要求民航局與桃機公司執行這次「總清消」，也希望旅客進出機場能遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手，大家一起度過這波難關。他也提醒第一線清潔人員，務必提高自身防疫安全意識。

林國顯則說，防疫要徹底，「細節」特別重要，去年疫情爆發後，民航局與桃機公司即針對第一線的督導人員與清潔人員加強訓練與要求，國際線入境旅客所經動線，採「逐班」模式清消，旅客可能接觸的廁所、扶手至ATM的按鍵，都會徹底消毒。

▲▼桃園機場,桃機,桃機大清消。（圖／桃機提供）

▲▼全台17座機場全面大清消。（圖／民航局提供）

▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

林國顯強調，機場的清消作業，是從內到外、從上到下，所有區域與動線，都系統性地徹底清消，所有環節，都必須反覆、徹底執行。在防疫的前提下，所有機場的清消作業，都會在這個原則下辦理。希望國人能暫時忍受一時的不便，和政府一起打贏這場防疫戰爭。

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