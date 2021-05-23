新北明新增新莊、三重「熱區防疫中心」　匡列範圍曝光

記者楊蕓／新北報導

新北市府啟動強化三級防疫警戒，繼23日先在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，新北市長侯友宜稍早宣布，24日將新增三重區、新莊兩處新增熱區防疫中心。

▲新北市23日成立板橋熱區防疫中心。（圖／記者宋良義攝）

民政局進一步說明，新莊熱區防疫中心位於新莊體育場小巨蛋入口處（新莊區中華路一段75號），熱區範圍涵蓋立志、立功、立德、中和、中華、中泰、忠孝、全泰、興漢、文聖，共10里，約40265市民受關懷及規範。

至於三重區的熱區防疫中心則設在三重社教館（三重區集美街60號），熱區範圍涵蓋錦田、過田、福祉、福德、福民、成功、中山、中正、菜寮、光明、永春、吉利，共12里，約50335市民受關懷及規範。

▲新北高風險熱點。（圖／新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。

侯友宜表示，新北市總確診人數已1496案，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80%以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫，並宣布，24日起將新增三重、新莊兩個熱區防疫中心。

▲ 侯友宜視察「板橋熱區防疫中心及機動篩檢站」。（圖／新北市政府提供）