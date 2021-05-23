彰化篩檢6086人！採陽率1.38%　水果盤商傳播鏈確診72例

▲彰化防疫會議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布彰化新增5例，補校正6例，累積至今共有84例，衛生局指出，其中72例與水果盤商傳播鏈有關，萬華家族傳播鏈有5案，今天增加1名46歲陸籍女性，目前感染源正在調查中，居家隔離有1,143例，已完成篩檢數有6,081人，採陽率1.38%，1名重症。

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▲彰化今天公布傳染鏈。（圖／彰化縣衛生局提供）

今天也公布最新確診者5處足跡，除了1處是在溪湖鎮公有零售市場外，其餘４處全部都在員林市，華成市場、三華公園、省錢超市及員林西門郵局，王惠美也呼籲民眾從5月15日至19日有前往者，若有感到身體不適，請盡速就醫採檢。

葉彥伯指出，今天增加的11案例，歌唱班衍生群聚新增7例，其中業務員客戶2名越籍確診，新增4位確診(搭乘農務用工作車)，司機全家人及小孩全部確診及同住家屬家庭接觸新增47歲外籍看護。

日前公布燒烤案因一家3口確診後，有1登山隊當日也同時間聚餐，後來也去爬山泡茶聊天，其中1名山友不適隱匿確診足跡，最後因1名78歲阿公身體不適自行就醫採檢確診，妻子也被感染，造成另一名山友也因此確診，縣府將對此開罰。

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