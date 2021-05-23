花蓮再增1確診！與確診夫足跡重曡 　同家戶匡列6人

▲花蓮衛生局長朱家祥說明個案4329為個案3464的妻子，2人足跡重曡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情指揮中心23日下午2時於記者會公布國內新增290例新冠確診病例，另有170例校正回歸個案，其中有1例屬花蓮縣確診，花蓮縣政府旋即於23日下午召開記者會，會中除說明案號4329之足跡也一併說明花蓮縣清潔消毒場域，並請鄉親外出倒垃圾務必佩戴口罩，外出未戴口罩者，一律開罰！

秘書長張逸華於記者會中提到，疫情升溫，籲請鄉親們遵守疫情相關原則，務必出門佩戴口罩，避免前往人潮聚集處，隨時注意自身健康狀況，並避免不必要之社交活動，減少人潮流動以降低病毒傳播之傳染途徑，盼鄉親共體時艱，攜手度過疫情升溫期！

▲秘書長張逸華於記者會再度宣示，外出未戴口罩者，一律開罰。

衛生局長朱家祥緊接者說明個案4329之足跡，有關個案4329為光復50多歲女性，並為個案3464（及新北市返光復者）的妻子，自16日至19日連續多日與先生前往光復大農大富、光復第一市場、光復全聯等區域活動，因與確診者共同居住與用餐，20日先生被通知隔離後，於22日晚採檢確診為陽性，匡列對象有家人6位，目前居家隔離中。

衛生局長朱家祥也針對被匡列之隔離者與確診者之處置方式進行說明，且曾與確診者足跡重疊者，呼籲曾出入相關場所的民眾，若有呼吸道等相關症狀，請佩戴醫用口罩，盡速就醫；目前居家隔離採用一人一室，早晚量測體溫，同家戶居住者若有任何徵狀，請通報衛生局，將會安排就醫；若違反居家隔離原則，將進行裁罰。

目前，花蓮縣執行預防性消毒區域針對人潮聚集場所18處、營業場所6處、人潮聚集民生熱點（超市、市場、商圈）3處、學校及民眾洽公機關10處、寺廟、古蹟及活動廣場36處，共計73處場所區域加強消毒；花蓮縣將會針對重點場域連續清潔消毒，也籲請鄉親切勿擔心。

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