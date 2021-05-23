桃園精神病患確診　鄭文燦：完成後送任務具挑戰性

▲桃園有精神病患確診，完成後送任務具挑戰性。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市府防疫會報談到，昨日在衛生局、消防局及警察局團隊合作下，完成一位精神病患確診Covid-19後送作業，這項任務相當具挑戰性，順利完成後也有助於降低疫情擴散風險。他也向市府團隊喊話，疫情期間，政府服務不中斷，應保持韌性及彈性，共同守住疫情。

據指出，當精神病病人呈現出與現實脫節的想法與行為，身邊的人自然會感到不安與害怕，但這並不代表病人是危險的。另一方面，有些病人在病況不佳時情緒不穩易怒，也會有較衝動與攻擊性的行為。因精神病患潛在較衝動與攻擊性的行為，致確診Covid-19後送作業，需出動衛生局、消防局及警察局相關人員一起完成後送作業。

另外，鄭文燦也提到，基於防疫一體原則 ，此次疫情震央在雙北，桃園的防疫能量也全力支援雙北，目前桃園市11家責任醫院約收治130位確診個案，其中80位是桃園的確診案例。桃園市5處集中檢疫所也用來收容雙北地區輕症患者，並規劃增加4個集中檢疫所。

而考量本市輕症患者收容隔離空間可能因此受到排擠，導致桃園市輕症患者反而需後送至其他縣市隔離，增加警消人員工作負荷，因此市府也請觀旅局協調增加2處檢疫型防疫旅館，只收桃園輕症個案，由衛生局協調醫護進駐，掌握患者病情變化，以利必要時迅速後送至醫療院所治療。

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