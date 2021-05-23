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高雄卡拉OK偷營業遭斷水斷電　老闆娘：我那ㄟ加衰

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻！全台灣防疫進入三級警戒，八大行業全面停業，但還是有業者「偷偷在營業」漠視防疫規定。高雄市大社地區日前一間卡拉ok小吃店，就是心存僥倖的心態，想說先關門休息幾天趁鋒頭過去後再偷偷營業，結果被查獲，當場說：我那這衰！

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市大社地區日前一間卡拉ok小吃店，心存僥倖的心態，想說先關門休息幾天趁鋒頭過去後再偷偷營業，結果被查獲現已被斷水斷電。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市警察局仁武分局大社分駐所警員，22日晚上7點左右執行巡邏兼防疫稽查，行經大社區青雲宮附近的一家卡拉ok小吃店時，發現店內有燈光疑似有再營業，立刻下車入內查看，邱姓老闆娘見警方到來，神情驚慌立刻關閉燈光企圖蒙騙，但仍被警方查出店內有3名顧客聚集聊天。被查獲時，竟然沒有絲毫悔意，還說：「我怎麼這麼倒霉」。

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市大社地區日前一間卡拉ok小吃店，心存僥倖的心態，想說先關門休息幾天趁鋒頭過去後再偷偷營業，結果被查獲現已被斷水斷電。（圖／記者吳世龍翻攝

警方告誡邱姓老闆娘說，已明顯違反防疫規定，將進行裁罰及斷水斷電時，她則一臉鐵青面不發一語，倒是那3名顧客說：「防疫期間，警察大人你們辛苦了」。最後依規定蒐證、製作臨檢紀錄表、開立舉發通知書，現在被工務局斷水斷電。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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