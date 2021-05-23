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松山機場1日航地勤確診　指揮中心證實：工作會跟旅客有接觸

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情爆發，日本航空今（23）日證實，松山機場的一名地勤同仁日前身體不舒服，自行採檢後發現確診，目前跟該同仁接觸過約有10名同事，已請他們全部都待在家，不要上班，等候指揮中心後續通知安排。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這名地勤負責櫃台跟登機門作業，確實會跟旅客有所接觸。

▲▼日本航空台日航線首航60週年紀念儀式。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本航空松山機場1名地勤確診。（圖／記者賴文萱攝）

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陳宗彥表示，日航一位在松山機場地勤人員確診，主要負責櫃台跟登機門作業，確實跟旅客會有所接觸，日航先將她們整組工作人員4~15位先在家做居家部分，其他工作人員直接從桃園調一組人，也已完成機場清消。

日本航空今表示，昨天接獲松山機場1名地勤同仁主動回報確診，該同仁5月17日自覺身體不舒服，有微發燒狀況請假，之後也自行去採檢，後來被通知確診。

▲▼日本航空台日航線首航60週年紀念儀式。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本航空松山機場1名地勤確診。（圖／記者賴文萱攝）

跟該名確診同事接觸過的同仁約有10位，目前日本航空也請他們在家隔離，等候指揮中心或衛生局進一步通知匡列對象，後續也會配合進行疫調。

日本航空表示，現在因為航班、客人不多，排班都用最少的人力，大部分的地勤業務也是委託給其他航空公司代理地勤處理，不會影響之後航班正常營運。

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