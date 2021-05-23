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疫情在家快發瘋？　打開神器「PODCAST」小孩、大人都開心

▲疫情期間Podcast節目排行大洗牌，兒童類強勢輾壓。（圖／翻攝Apple Podcast）

▲疫情期間Podcast節目排行大洗牌，兒童類強勢輾壓。（圖／翻攝Apple Podcast）

記者劉亭／綜合報導

台灣本土疫情爆發，全台進入三級警戒，各界人士都出面呼籲非必要不出門，好好待在家，這也讓許多人突然進入宅宅模式，開始尋找各種可以做的事情，很多人更發現了神器「PODCAST」的好。

《Podcast是什麼？》

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它有點像是可以自己隨選、隨聽的廣播電台；也像是沒有影像的Youtube，當你無法一直看的時候，可以一邊運動、做家事等一邊收聽。在全球新冠肺炎壟罩之下，也有越來越多人開始加入Podcaster行列，2020年更被稱為「Podcast元年」，上面有豐富類型節目可以選擇。

▲▼耳機,聽音樂,滑手機。（圖／達志影像／示意圖）

▲戴耳機就能簡單收聽。（圖／達志影像／示意圖）

《適合小孩收看的節目》
各級學校宣布全面停課，讓許多家長崩潰不已，只好打開電視讓小孩休息一下，讓爸媽小孩都冷靜下來，但看久了又怕眼睛受傷，這時候用聽就好的PODCAST，順勢成為很多家長的新選擇。

原本長期在PODCAST排行榜前三的「百靈果NEWS」「台灣通勤第一品牌（台通）」節目，也受到了此波疫情影響，遭到「兒童股」強勢輾壓，包含由童話阿姨主持的「從前從前」、親子網紅「華爸、鳥媽」親自講故事「媽爹講故事」、Sandy 采聿老師帶領的「聽故事學英文」等節目都強勢踏進前5名，三本柱只剩下「股癌」持續屹立不搖穩站第一名。

《推薦給大人的節目》
忙碌的一天後，讓大人們可以放鬆坐下來，打開PODCAST用聽的，讓盯著螢幕一天的眼睛可以休息，同時還是可以得到各種新知。

「我在案發現場」由記者陳豐德邀請資深刑警或記者，從第一線視角談台灣的各大社會案件，近日更找來了資深鑑識師阿善師客串。

「小編沒收工」每周一到周五清晨只要聽10分鐘，就可以掌握最新網路話題，不怕聊天跟不上。

《給熱愛學習的你們》
「宇宙人外信」由英文主播劉傑中搭配國際線記者Ryan、隔壁老王，用時事議題入手，一次學會英、日、韓文三國語言。

「地產詹哥老實說」想要投資買房，卻不知道怎麼下手，聽詹哥一起從小資晉身蝸牛族。

《睡前放鬆一下》

「有點毛毛的」在家中時間變長了，和毛孩相處時間也拉長，收聽節目了解牠們的心事和各種照顧秘笈。

「八年級生」兩個八年級女生暢談她們的工作觀、感情史，以及理財想法，專屬八年級的玩笑胡鬧。

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