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如果有「懷中電燈」就好了！只靠螢幕光繼續上班　停電奇景超克難

2021.05.13停電,停電示意圖 。（圖／記者劉亭攝）

▲台灣5月13日大停電，許多上班族只能靠著螢幕光繼續工作 。（圖／記者劉亭攝）

記者吳美依／綜合報導

台電興達電廠5月13日因事故停機，導致系統供電能力不足，全台400萬戶大停電。podcast節目《宇宙人外信》介紹停電、手電筒的英日韓語說法，也聊到許多民眾當時都在上班，辦公室卻瞬間陷入一片黑暗，但即使只能依賴臨時電力、微弱螢幕光源，仍必須克難地繼續工作。

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▲點擊收聽《宇宙人外信》帶你從中英日韓語討論時事學單字。

主持人Ryan收到國家級警報，立刻提醒家人把所有充電用品拿出來。隔壁老王則坦言，一開始看見簡訊內容，根本搞不清楚發生什麼事情，但反應時間還不到3秒鐘，辦公室瞬間斷電，許多同事寫稿到一半，根本沒有存檔，哀嚎聲此起彼落，但在連上發電機電力後，還是得「摸黑」工作，令人十分難忘。

主持人們也聊到小時候「颱風停電」的回憶，Ryan曾透露，年幼的自己每次遇到都會感覺新鮮又興奮，並且趕快拿出手電筒。隔壁老王提到，「手電筒」的日文漢字寫成「懐中電灯」（kaijuudentou），聽起來非常可愛，令人聯想到動漫《哆啦A夢》可能會從口袋裡拿出的某一種道具。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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