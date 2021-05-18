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社會 社會焦點 保障人權

案發現場／阿善師鑑定蘇建和案2人↑3刀械　與恩師李昌鈺法庭對決

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案、李昌鈺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三死囚蘇建和、莊林勳與劉秉郎開庭。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台北縣汐止鎮長江街1991年發生一起冷血強盜命案，吳銘漢、葉盈蘭夫婦在臥房共遭砍殺79刀慘死，睡在隔壁的年幼子女卻未遭吵醒，兇手王文孝咬出蘇建和等4人一同參與強盜及輪流性侵死者葉女，長達21年的蘇案就此拉開帷幕。當時參與鑑定團隊的鑑識專家「阿善師」謝松善在Podcast《我在案發現場》中提到，最關鍵的是驗屍時法醫見死者衣著完好，心中已認定是強盜殺人，才未採集葉女下體，否則只要採到一滴精液保存至今，靠儀器檢測DNA就能讓嫌犯定罪。

 ▲點擊收聽《我在案發現場》EP19重回吳銘漢血宅。

1991年3月24日，吳家7歲長女要上學卻發現爸媽反常仍未起床，到臥房查看時察覺門反鎖、門縫滲出血跡，她嚇得通報大伯到場將門撞開，驚見爸爸吳銘漢、媽媽葉盈蘭倒臥血泊當中，分別身中37、42刀，刀傷95%都集中在頭部，吳銘漢的左手無名指及部分頭皮遭削落，葉女的左手腕有抵禦傷也幾乎遭剁斷。

警方在廚房刀架上發現一把仍滴落著血液的菜刀，上面還黏著頭皮，判斷為兇刀。鑑識人員在房間內共採集到3枚血指紋，其中2枚特徵點不足，但關鍵靠著在吳銘漢薪水袋採集到的最後一枚完整血指紋，用人力先依地緣關係比對兇宅對面的軍人王文忠，初步比對指紋不符，深入清查後發現他還有一名設籍在雲林同母異父的哥哥王文孝，偶爾也會來與他們同住，比對後指紋相符，8月13日火速將他逮捕到案。

▼死者吳銘漢與葉盈蘭夫婦。

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案。（圖／記者陳豐德翻攝）

22歲的王文孝是海軍陸戰隊第九九師第六五七團第四一O營第四連現役上兵，因為有竊盜等素行不良紀錄，當時在軍中明德班管訓，他到案後初步自白表示因積欠電動玩具賭債，當日凌晨2時許獨自一人從頂樓加蓋侵入被害人家中，在廚房拿了一把菜刀後再到主臥室尋找財物，不慎驚醒了吳銘漢，一時心慌下拿了菜刀亂砍吳男，此時妻子驚醒也向葉女亂砍，不知砍了幾刀，直至二人倒地後才到衣櫃找財物，找到6張千元鈔票後，返回到隔壁母親住處。

但到案後隔天晚間11點半，王文孝翻供說當晚是打完撞球後一夥人打算犯案，共犯包括弟弟王文忠、謝廣惠，和王文忠的朋友「黑點」、「黑仔」共4人；，15號凌晨4點半王文孝再度變更供詞，將謝廣惠改成「長腳」，並要警方去詢問王文忠其餘共犯的真實姓名，因為他們曾為國中同學。警方抓捕王文忠（20歲），訊問後確認了共犯為蘇建和、劉秉郎及莊林勳（皆為19歲），並取得王文忠把風、其餘4人強盜殺人、輪流性侵葉女的自白。

▼重建命案現場狀況，夫妻倆身中79刀倒臥在地板上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案、李昌鈺。（圖／記者陳豐德翻攝）

在軍法速審速決的精神下，王文孝遭判死刑，1922年1月11日執行槍決，1月7日士林分院的湯法官親自到軍中訊問王文孝，他當時仍舊承認有殺人、輪流性侵等犯行，法官也問「蘇建和等人到底有沒有參與犯案」，王文孝回答「有」；這個回答後來成為歷審法官的重要心證依據。但其實他當時還未收到軍法覆判的結果，並不確定自己即將被執行死刑，將被執行死刑的前一刻，他的最終陳述只說：「搶劫、殺人部分有做，強姦部分我沒做」。

但蘇建和等人事後翻供，說自己遭訊問員警以電擊下體、裸體坐冰塊、辣椒醬灌水、燒下巴、毆打等手段刑求，才會被迫說出自己參與犯案，但一審直至更二審仍判處3人死刑，1995年2月 ，最高法院駁回上訴，本案正常程序定讞，檢察總長陳涵提請3次非常上訴也全被駁回；至於刑求指控在提出的4個月後，也被士林地檢署以「沒有確切證據」而予以不起訴偵結，王文忠則依照以「結夥竊盜未遂」罪名遭軍法判刑2年8個月。

▼阿善師在《我在案發現場》EP20詳述蘇建和3人翻供及鑑識內幕。

▼蘇建和等人翻供指稱遭刑求逼供，檢察官調查4個月後以不起訴偵結。

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時包含馬英九在內歷任法務部長沒人敢簽屬死刑執行命令，人權律師為了救援蘇建和等3人，由法院委託專家鑑定團隊重新檢視蘇案現場證據，經歷1年半期間開罈驗骨，團隊認定整起命案是「2人以上、3種凶器」所為，依照劈砍角度凶器分別為開山刀、水果刀及菜刀；法院再次委託學術單位警大進行鑑定，不料警大教授也認同原先鑑定團隊的見解。

人權律師不得已，只好找上旅美鑑識專家李昌鈺，他檢視證據後認為依照空間型態、血跡噴濺，此案極有可能是王文孝「單獨一人一刀」犯案，答應委託跨海回台出庭。蘇案重啟審判下，李昌鈺與學生阿善師當庭師徒對決，法官最終採信李昌鈺提出的新事證，2012年更三審判蘇建和等3人無罪，依《刑事妥速審判法》不能再上訴，全案定讞。

知名真實犯罪Podcaster「阿善師」謝松善，他在《我在案發現場》中與主持人提到當時的鑑定過程，因蘇建和等人的自白提到「性侵葉盈蘭殺害後為掩蓋罪證有替她更衣」，但阿善師依照卷證上的照片，發現葉女身上的血跡為「中速噴濺型態」，應屬於兇手用刀械殺害死者時因心臟壓力所噴濺的血跡，因次他認定葉女的上衣並沒有被更換過，但團隊中依死者頭骨上刀痕進行的「豬骨實驗」卻對蘇建和他們相當不利……

▼阿善師在《我在案發現場》EP21堅持鑑識判定至少2人3刀械行兇，與恩師李昌鈺因而法庭對決。

 【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
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▼旅美鑑識專家李昌鈺博士返台出庭，阿善師不得已只好跟恩師對決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案、李昌鈺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼鑑識專家謝松善「阿善師」來到《我在案發現場》談蘇建和案的鑑定過程。

▲▼鑑識專家謝松善「阿善師」來到《我在案發現場》談蘇建和案的鑑定過程。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘇建和案、吳銘漢夫婦命案、三死囚案、李昌鈺。（圖／記者陳豐德翻攝）

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