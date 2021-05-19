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全台停課爸媽崩潰求清靜　Podcast兒童故事類飆升排行榜

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲全台停課不停學。（圖／記者周宸亘攝）

記者張家瑋／綜合報導

因應國內本土疫情大爆發，雙北市17日宣布高中職以下全面停課兩周，而教育部18日宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，包含兒童課後照顧中心、補習班、安親班都配合停課，讓許多家長都崩潰了。

全台停課的第一天，就讓家長均哀鴻遍野，紛紛喊話，「全台的媽媽...妳們還好好的嗎？」、「根本是全台父母耐心大考驗」、「爸媽血管爆青筋」、「災難的開始」、「各種崩潰」、「怒火不知道燒幾百回合了」、「我們一定要堅強的活下去。」

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▼ APPLE Podcast排行榜。（圖／翻攝自APPLE Podcast）

▲APPLE Podcast排行榜。（圖／翻攝自APPLE Podcast）

根據APPLE Podcast排行榜顯示，像是「從前從前」、「聽故事學英文」、「媽爹講故事」這類的兒童故事類排行皆急速飆升，佔據百大排行榜超過1/3。顯示許多爸媽在家求清淨又不想讓孩子看電腦太久，轉而以收聽Podcast作為數位學習工具之一，也不會被孩子們的「爸爸、媽媽，我好無聊」等話給淹沒了雙耳。

另外許多公司都開始進行分流，改採居家遠端工作，Podcast似乎也成為在家上班的陪伴工具。託管平台SoundOn就觀測到，整體收聽數據都有明顯提升，尤其上週末提升疫情警戒後，收聽人數也增加至少10%以上。

 推薦給大人的Podcast節目：

1、Today is my day

晚班《小編沒收工》每週一到五清晨給你熱門話題10分鐘，準備上班前收聽，掌握最新網路話題。（聽聽看▼）

 2、我在案發現場

真實犯罪類熱門播客，每集邀請資深刑警或記者談台灣矚目案件偵辦內幕。（聽聽看▼）

3、宇宙人外信

天菜主播劉傑中與兩名編譯記者主持，從熱門時事教你英日韓語怎麼說。（聽聽看▼）

 4、有點毛毛的

24小時和寵物待在家，更要了解毛孩心事與照顧，奴才們可以邊吸貓邊收聽。（聽聽看▼）

  5、八年級生

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