2度拋球！心儀學長問「妳有喜歡的人嗎」　她害羞回...讓閨蜜吐血

網搜小組／綜合報導

初戀是不少人最甜蜜的回憶，甚至一回想起來，可能是刻骨銘心、轟轟烈烈的一段愛情！Podcast節目「八年級生」17日推出最新一集，就要跟聽眾聊聊初戀，沒想到2位主持人對初戀完全沒有酸甜回憶，只覺得自己蠢得要死，但也意外飆出8年級回憶殺，像是純情小情書，還有錙銖必較的簡訊字數。

控ㄅ回想起初戀，完全沒有什麼酸酸甜甜的回憶，只覺得自己從小就有夠自戀，到處問班上男生「你喜歡我嗎？」但聊到情書、講電話、無名小站就忍不住飆時代眼淚，像是國小的時候收過超純情的手寫情書；講電話還要看哪一方有網內／網外免費；簡訊也要算過字數，還會到喜歡的人的無名小站一陣狂搜。

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哈妹則是在節目中自爆，高中時期參加校內游泳比賽，發現一位長相陽光的學長，由於完全不認識對方，歷經一番周折，她才成功加了對方的即時通，但因為害羞遲遲不敢密人家，後來還是學長主動私訊，才開啟交流。

她也提到，雖然很欣賞學長，但完全不敢表白，在對方問到有沒有喜歡的人時，還隨便找一個擋箭牌，煞有其事地說「有一個喜歡的人，是國中同學」，後來甚至婉拒學長邀約，讓好閨蜜聽完都吐血。

哈妹也透露，在學長生日時，兩人有一起逛夜市，儘管這段純純的單戀最後沒有開花結果，但還是非常美好的回憶。

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）