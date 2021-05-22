充電線冒白煙　她忙錄影下秒爆炸！「火光直射左眼」炸成半盲

▲ 莫德德親手拍下充電線爆炸前一刻。



記者陳宛貞／綜合外電報導

英國西密德蘭郡日前發生一起可怕意外，一名女大生為她的iPhone手機插上充電線充電後，發現充電線看起來似乎受損，未料手機和充電器突然噴出火花，充電線也燒到破皮、冒出白煙，下秒竟突然爆炸，火光直接射中她的左眼，導致半盲。

這起事件發生於西密德蘭郡伯明罕，19歲法律系學生莫德德（Esther Modede）4月27日因手機充電線爆炸傷及左眼，馬上送往當地醫院，經過4小時治療，以繃帶蓋住左眼3天。她親自拍下拆除繃帶的過程，顯示左眼依然腫脹，視力模糊，正慢慢恢復。伯明罕城市醫院眼科醫師說明，爆炸已經傷害她的眼角膜。

莫德德說明，友人上週末向她借用充電器後，電線便有輕微損壞，「我沒多想，就這樣充手機，然後電線就開始燒了。我沒想到事情會變得更嚴重，所以開始錄影，結果它就冒出火光，射到我眼睛裡，我完全看不清楚。我沒意識到我離電線那麼近，也沒想到火光會射到眼睛。」

她宣稱，手機與發生爆炸的充電線都是蘋果官方產品，但《每日星報》指出，影片中的電線與蘋果原廠充電線相較之下顏色較灰。

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