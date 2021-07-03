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普丁：就算「擊沉英國驅逐艦」　也不會引發第三次世界大戰

▲▼普丁今天簽署新法，未來他的總統生涯可能延續至2036年。（圖／路透）

▲俄國總統普丁表示，就算擊沉英國軍艦也不會引發第三次世界大戰。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國皇家海軍驅逐艦「防衛者號」6月23日在克里米亞領海航行，當時俄羅斯開火示警、轟炸航道，並警告下次會直接對著目標投彈。總統普丁再度被問及此事時表示，就算擊沉這艘軍艦也不會引發第三次世界大戰，因為挑釁者自知無法取得勝利。

綜合外媒報導，普丁（Vladimir Putin）6月30日在Call in節目中被問到，若當時俄方擊中英國軍艦，是否會引發第三次世界大戰時表示，「即使我們擊沉了這艘船，也很難想像世界會處於第三次世界大戰爆發的邊緣，因為那些發起挑釁的國家知道，他們不可能從這場戰爭中獲勝。」

隸屬英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航母打擊群的驅逐艦「防衛者號」（HMS Defender），於當地時間6月23日上午11時52分，在黑海西北部穿越俄國邊境，進入克里米亞（Crimea）地區2海里（3.7公里）領海，並在邊境巡邏艇開火示警與在航道轟炸下。才終於改變航道，然而此說法卻遭英國否認。

▲▼英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

▲英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

同時，普丁這起事件是英美聯手策畫，因為在防衛者號進入爭議水域的同一天，美國一架偵察機從希臘克里特島（Crete）起飛，「很明顯驅逐艦進入（爭議水域）是為了尋求軍事目標，再利用偵察機來看看我們的軍隊將如何中止這場挑釁。」

普丁表示，這場挑釁有著政治因素，因為當時他才剛和美國總統拜登結束在日內瓦的會面，「日內瓦的會議剛剛舉行，那為什麼需要這種挑釁，目的又是什麼？只是凸顯出他們（英美）不尊重克里米亞人選擇加入俄羅斯聯邦的事實。」

普丁也批評西方國家相當偽善，俄軍集結烏克蘭邊境引發西方國家擔心，於是他年初就下令俄軍撤離烏克蘭邊境，「我們做到了，但他們非但沒有就此積極地回應，相反的，他們竟跑來我們的邊界。」

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