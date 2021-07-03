想放假2週「製造快篩偽陽性」挨轟！蹺課神技曝光：只要幾滴柳橙汁

▲英國學生發現，柳橙汁可以讓他們的快篩呈現偽陽性結果，並換得長達2週的「隔離假期」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國一群小學生發現，在快篩的檢測工具上滴入幾滴柳橙汁，果汁的酸性就可以讓快篩出現「偽陽性」的結果，並因此獲得為期2週的「隔離假期」，引起學界的抨擊。

據《衛報》報導，英國一群小學生發現，只要將幾滴柳橙汁滴在快篩的檢測工具上，就能得到「偽陽性」的結果，並因此被允許隔離2週，不用上學。《衛報》隨後證實，這並不是因為果汁內含有新冠病毒，而是因為柳橙汁的酸度影響判讀，才出現了「偽陽性」的結果，只要在家用快篩測試中加入酸性飲品，如番茄醬、可樂等，都會出現類似結果。

倫敦大學教授謝拉（Andrea Sella）對於此發現一點也不驚訝，他表示，「如果有人想故意搞砸快篩結果，那他們一定會找到方法去得到一個糟糕的結果，但我必須強調，這不是傳統意義上的偽陽性，因為即使是偽陽性，也必須是在遵守測試規定的情況下才會發生。」

▲學者們認為，即使學生動手腳讓快篩出現偽陽性結果，那也只是暫時的。（圖／路透）

在短影音平台TikTok」上，也有不少網友示範「如何以不同飲品驗出偽陽性」的影片，其中在「#fakecovidtest（偽新冠檢測）」的hashtag下，有些影片的觀看人數更高達650萬人。伯明翰大學的教授迪克斯（Jon Deeks）並不認同這個做法，「謊報結果是一件很自私的事，因為你會影響到你的同學、家庭，甚至是學校。」

儘管這個方法或許能以假亂真，但赫爾大學的教授洛奇（Mark Lorch）認為，只要在檢測工具上加入緩衝溶液，就可把檢測工具恢復至正常的pH值，偽陽性的結果就會消失，顯示出陰性結果，而且即使第一關被蒙混過關，這些學生還是會被要求進行PCR檢測，而PCR是相當準確的，根本無法造假。

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