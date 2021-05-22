文在寅白宮會晤賀錦麗！讚施打疫苗「全球最成功」：重振美國精神

▲文在寅與賀錦麗完成首次的會晤。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅於當地時間21日上午前往華府白宮會晤美國副總統賀錦麗，為兩人首度會面。他向賀錦麗表示，南韓做為與美國分享共同價值的責任盟邦，將會加入美國的行列，一齊克服新冠疫情，並共同守護以自由民主主義為基礎的國際秩序，「在此恭祝拜登與賀錦麗政府重拾美國精神。」

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，賀錦麗於美東時間21日上午在白宮西側的艾森豪行政辦公大樓接見文在寅，此次為兩人首度會面。文在寅向賀錦麗強調，全力支持美國強烈應對氣候變遷議題，而南韓在推動韓半島（朝鮮半島）完全的無核化與永久和平上，也會與美國全力展開合作。

▼南韓總統文在寅。（圖／路透社）

▲美國副總統賀錦麗。（圖／路透社）

文在寅表示，「期盼在後新冠時代的大變革上，韓美兩國能緊密合作、共同發展。拜登與賀錦麗政府完成世界上最成功的新冠疫苗接種、重振經濟，實現美國重建、重拾美國精神，對於美國能走在包容與團結的道路上，我致上最衷心的祝福。在過去70年為自由與民主主義拋頭顱、灑熱血的韓美同盟歷史上，蘊含著美國精神。」

文在寅高度評價賀錦麗致，「副總統過去這段期間為民主主義、女性、有色人種、低收入階層等少數族群人權獻身。副總統在就職典禮時，有43萬名美國婦女戴上珍珠項鍊，對此我感到印象深刻，我想這就是（民眾）對於您能身先士卒克服看不見的歧視，所展現的愛護與支持吧。」

賀錦麗開懷大笑，表示美國與南韓在民主與經濟價值上多有連結，「如今全球正面臨衛生保健、國防安全等日漸加重的威脅，我認為美國能與南韓緊密合作，比起任何時刻都更重要。在國際上，（美韓）兩國的同盟，對於維護東北亞、印太地區，乃至於全球和平、國防安全與繁榮上，扮演著重要角色。」

▲賀錦麗與文在寅在艾森豪行政辦公大樓舉行會議。（圖／路透社）

賀錦麗向文在寅表示，「拜登總統與我深信，我們能共同增進自由、開放且繁榮的印太區域，從強權的威脅下，建立起以自由與國際規範和秩序為基礎的地區。」

賀錦麗最後補充，「全美國居住最多韓裔美籍人士的地區，就在我的故鄉，加州。韓裔美籍人士在醫學、學術界、娛樂圈、經濟、政治等領域上，在美國各地皆表現活躍，且正居於領導地位。」

據悉，在結束與賀錦麗的會談後，文在寅將會留在白宮出席拜登主動邀請的韓戰參戰勇士名譽勳章授予儀式，並緊接著與拜登進行美韓元首峰會。

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