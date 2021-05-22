　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠　4企業投資額曝

▲▼南韓4大企業高層在美國商務部發表投資計畫，總規模達44兆韓元、394億美元。（圖／路透社）

▲南韓4大企業高層在美國商務部發表投資計畫，總規模達44兆韓元、394億美元。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓產業巨擘三星電子、SK集團、LG集團、現代汽車等4大企業高層隨同總統文在寅出訪美國華府，並於當地時間21日上午在美國商務部「商業圓桌會議」（BRT）上發表總規模共44兆韓元、約394億美元的投資計畫，其中三星電子投資額便高達20兆韓元，預計將在美國興建半導體工廠。

根據《韓聯社》報導，文在寅也有出席此次美國商務部商業圓桌會議，其中三星電子宣佈將投入170億美元的資金在美國當地新設半導體工廠；電池大廠LG Energy Solution、SK Innovation則表示將投入140億美元做為單獨投資、或與當地進行合作；現代汽車預計將投入總共74億美元，在美國生產電動車、擴建當地充電基礎設施。

SK海力士則宣布將在矽谷投入10億美元，設立大規模的研發中心，做為人工智慧、Nand型快閃記憶體等領域的革新基地。

▲▼南韓總統文在寅與美國商務部長雷蒙多。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅與美國商務部長雷蒙多。（圖／路透社）

南韓4大企業高層採次會議強調北美市場在包括半導體的資訊通訊技術、電池、電動車等未來核心產業的重要性，展現出透過與美國尖端技術企業的合作來擴展市場、獲取美國新技術的抱負。

另外，美國最具代表性、全球第二大化工公司的杜邦（DuPont）也發表計畫，表示將在南韓成立研發中心，做為極紫外光（EUV）光刻等半導體核心技術的研發基地。

據悉，南韓派出產業通商資源物部長文勝煜、SK集團會長崔泰源、三星電子副會長金奇南、SK海力士（半導體）副會長朴正浩、LG Energy Solution（電動車電池大廠）社長金鍾現、三星生物製藥代表理事社長約翰•林（존림，John Rim）、SK Bioscience社長安宰鏞、現代汽車社長孔泳云出席會議。

而美國則派出商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、高通集團執行長莫倫柯夫（Steve Mollenkopf）、通用汽車國際業務總裁基弗（Steve Kiefer）、美國醫藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）執行長爾克（Stanley Erck）等人。

►文在寅白宮會晤賀錦麗！讚施打疫苗「全球最成功」：重振美國精神
►三星、LG、SK高層隨行訪美！美韓料簽「疫苗合作」備忘錄　半導體投資有譜

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
外出戴口罩「6種狀況」　故意踩雷吃罰單最重1.5萬元
大陸沒有一個城市人均GDP「超越台灣」　陸媒：我們不能接受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠　4企業投資額曝

文在寅白宮會晤賀錦麗！讚施打疫苗「全球最成功」：重振美國精神

習近平宣布「中國捐30億美元抗疫」　G20上籲：摒棄疫苗民族主義　

輝瑞、莫德納、嬌生承諾「供應窮國35億劑疫苗」

BBC記者設計黛安娜王妃受訪　25年後正式道歉、退回所有獎項

慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊　以色列警衝入清真寺

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰：太重了無法脫身

澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

爽約砲14歲嫩妹⋯男大生見真身「秒皺臉爆哭」求饒！超慘下場曝

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

清潔隊員烈日下「汗水浸濕口罩」　難呼吸仍緊戴！手擠口罩汗狂滴

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠　4企業投資額曝

文在寅白宮會晤賀錦麗！讚施打疫苗「全球最成功」：重振美國精神

習近平宣布「中國捐30億美元抗疫」　G20上籲：摒棄疫苗民族主義　

輝瑞、莫德納、嬌生承諾「供應窮國35億劑疫苗」

BBC記者設計黛安娜王妃受訪　25年後正式道歉、退回所有獎項

慧眼看天下／以巴衝突 一個擴音器引爆流血事件？

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊　以色列警衝入清真寺

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰：太重了無法脫身

澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

爽約砲14歲嫩妹⋯男大生見真身「秒皺臉爆哭」求饒！超慘下場曝

街友脫口罩被吼⋯下一秒低頭換新！林立青PO文分析污名破萬讚

南韓擬用半導體換美國疫苗！三星耗170億美元設廠　4企業投資額曝

陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了：真的沒投錯人

他拿考試比喻防疫！台灣先寫完「卻沒有翻面」：像一個笨蛋考生

文在寅白宮會晤賀錦麗！讚施打疫苗「全球最成功」：重振美國精神

快訊／青海果洛州發生7.4地震　深度僅17公里

習近平宣布「中國捐30億美元抗疫」　G20上籲：摒棄疫苗民族主義　

輝瑞、莫德納、嬌生承諾「供應窮國35億劑疫苗」

BBC記者設計黛安娜王妃受訪　25年後正式道歉、退回所有獎項

最大外資！美光宣示續投資台灣「擴大布局」　疫情後辦開幕典禮

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

「若媽媽沒醒別自責」抗疫日常惹哭萬人

設計黛安娜王妃受訪　25年後BBC正式道歉

全球健康峰會　習近平：中國將捐30億美元抗疫

輝瑞、莫德納、嬌生：供應窮國35億劑疫苗

百公斤大媽性侵小鮮肉　17歲少年崩潰

男大生約砲14歲嫩妹　超慘下場曝

文在寅訪美會晤賀錦麗：重振美國精神！

南韓擬用半導體換美國疫苗！投資額曝

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

農場民宅

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

印度疫情新危機！白真菌症更可怕

即／沖繩23日起進入緊急事態！新增207例創新高

更多熱門

相關新聞

文在寅訪美會晤賀錦麗：重振美國精神！

文在寅訪美會晤賀錦麗：重振美國精神！

南韓總統文在寅於當地時間21日上午前往華府白宮會晤美國副總統賀錦麗，為兩人首度會面。他向賀錦麗表示，南韓做為與美國分享共同價值的責任盟邦，將會加入美國的行列，一齊克服新冠疫情，並共同守護以自由民主主義為基礎的國際秩序，「在此恭祝拜登與賀錦麗政府重拾美國精神。」

全球健康峰會　習近平：中國將捐30億美元抗疫

全球健康峰會　習近平：中國將捐30億美元抗疫

輝瑞、莫德納、嬌生：供應窮國35億劑疫苗

輝瑞、莫德納、嬌生：供應窮國35億劑疫苗

設計黛安娜王妃受訪　25年後BBC正式道歉

設計黛安娜王妃受訪　25年後BBC正式道歉

即／沖繩23日起進入緊急事態！新增207例創新高

即／沖繩23日起進入緊急事態！新增207例創新高

關鍵字：

日韓要聞北美要聞三星LGSK現代汽車半導體電池美國商務部文在寅

讀者迴響

熱門新聞

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

鄭文燦狂拆358座籃框防群聚　侯友宜冷回一句話

江宏傑訴請離婚福原愛後首露面！　哀求手下留情

賴清德：只有做這「3件事」不用戴口罩

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

雲南地牛翻身！規模6.4極淺層地震

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面