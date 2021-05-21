蔡英文首發影片請託全民別出門　未接觸確診者別做這件事

記者蘇晏男／台北報導

明後兩天為周末假期，但由於本土疫情仍嚴峻，總統蔡英文21日透過臉書，拜託民眾非必要別出門。她表示，好好待在家裡，就可以減少感染風險；若假使真的需要外出，也請記得口罩一定要全程戴好戴滿，違反規定就會開罰。

▲蔡英文拜託國人周末非必要別出門。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

另外，蔡英文也建議民眾，如果你跟確診者沒有接觸史，也沒有出現症狀，請暫緩篩檢，把醫療資源留給需要的人，也避免出門感染風險。她強調，防疫不容易，第一線防疫人員都盡全力在拚，我們能做的，就是相互體諒、配合，減少出門造成的接觸機會，這就是團結打贏防疫這一仗最好的方式

文末，蔡英文重申，「拜託大家了！也請多關心家中長輩、孩子及身邊的朋友，一起做到 #非必要別出門！」

根據中央流行疫情指揮中心數據，21日新增新增315例新冠肺炎確診，312例本土、3例境外移入；截至目前國內累計31萬5592例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含28萬916例排除），其中339例確診，分別為1106例境外移入，1980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530）移除為空號。確診個案中，15例死亡。