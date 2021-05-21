網剿陳佩琪打疫苗　柯文哲發文護妻「她一直很支持我的決定」

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

記者蘇晏男／台北報導

雙北疫情嚴峻，台北市長柯文哲下令所有北市醫護都要施打疫苗，但市長夫人陳佩琪已接種的消息傳出後，卻招致網友撻伐，陳佩琪因而在臉書暴怒開嗆。對此，柯文哲21日除在記者會上隔空向妻子喊話外，晚間再透過臉書表示，「我認為不該在這個時候還有政治操作，因為，我們還有更重要的事要做！」

柯文哲臉書寫道，防疫視同作戰，很多人因此必須犧牲自己的權益，因此他要求防疫第一線的醫護人員一定要打疫苗，這不只是保護自己，也避免自己成為防線的破口。在這非常時刻，誰都不該例外。

他強調，「我感謝所有醫護人員的體諒和支持，包括我的太太陳佩琪，她一直很支持我的決定。配合施打疫苗，卻因此被攻擊，我認為不該在這個時候還有政治操作，因為，我們還有更重要的事要做！」

另外，對於萬華區作為疫情引爆點，遭致各界批評，甚至是汙名化，柯文哲則指出，萬華確診數飆升，讓大家害怕，但在任何地區、不同場合都可能出現沒有防護的群聚活動，包括宮廟、教會、體育場、演唱會等。病毒不分身分、地位、性別、年齡，只要有病原體、傳播途徑、易感染者，就可能會引爆。社區感染就在人們渾然不覺之中開始傳播。

他表示，沒有人想被感染、沒有人應該被歧視，萬華也不該被汙名化；我們應該要互相幫忙，共同撐過這個難關！因為他們都是我們的同胞。

柯文哲也說，防疫視同作戰，很多人因此必須犧牲自己的權益，因此他要求防疫第一線的醫護人員一定要打疫苗，這不只是保護自己，也避免自己成為防線的破口。在這非常時刻，誰都不該例外。

至於陳佩琪爆氣始末，是由於陳佩琪21日上午在臉書抱怨，以目前醫護自我防護的能力，請問台灣目前有多少醫護，是在已知病人確診的情況下被感染的？其實很多員工都是在社區不知情的情況下被感染；如今社區感染爆發，醫護打疫苗是為了上戰場照顧病人，可是目前也只有兩劑效果75％的AZ疫苗到台灣，且同時醫護為了臨床業務持續， 紛紛去打疫苗，但今天新聞報導她已打疫苗，底下卻跳出一個留言罵她「有夠賤」。

她說，「上周一議員在議會上把一個基層醫師打疫苗問題搬到議場質詢， 我臉書說議員就直接給聯醫公文說每個人都要打就好了，就像市長一樣的規定，也跟市長一樣說社區大爆發了， 無從等待，也無從選擇了，為什有些媒體要把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」

陳佩琪強調，醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有。

不僅如此，陳佩琪發文後，還在底下留言開嗆，「疫苗開打兩個月了，多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」、「醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染，現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人，就是賤人、賤狗」。

對此，台北市下午舉辦疫情指揮記者會上，媒體引述前衛生署長楊志良稱在法律上，地方沒有強制力要求醫護打疫苗，而詢問柯文哲，柯文哲則表示，過去一段時間內台灣幾乎沒有疫情，照顧確診者的醫護可打可不打，隨你高興，至於為何昨天講醫護施打疫苗「由不得你」？是因為要保護醫護，也不允許他們成為破口，所以要感謝全體醫護人員的體諒與支持。

話鋒一轉，柯文哲隔空向陳佩琪喊話，「其實這也包括我自己的太太陳佩琪，她一直都很支持我，我也很感謝她，但是在這時候，這不是只有保護妳自己，這是整個戰線必須保持完整，如果有突破口，會對這個社會造成危險」。