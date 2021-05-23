羅一鈞驚人背景曝　「2天記者會暖回」讓她讚：最黑暗時的亮光

▲羅一鈞連日的回答令不少人感到暖心。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

「瘟疫過後，我想留下什麼？」台灣疫情爆發至今暫時看不見明顯減緩跡象，不過堅守一年多的防線破洞後，雙北醫療系統面臨崩潰，衛福部長陳時中去年的高人氣此時卻也變得爭議、渾沌。主婦聯盟王南琦表示，近日疫情記者會聽到記者問出醫院「淪陷」等問題，令她覺得不妥，但疾管署副署長羅一鈞的回答卻能屢次安撫她因疫情被攪亂的心情，而經一番了解後才知道原來羅是學霸、人才，台灣能有陳時中和羅一鈞等人防疫，「真的很幸運」。

主婦聯盟環境保護基金會王南琦董事22日發文表示，在這「最黑暗的時刻，還是有微弱的亮光出現。」她強調台灣現在面臨數家醫院傳出確診者的消息，是「院內感染」而非「淪陷」，而20日當天聽到新聞記者以「醫院淪陷」提問時，她眉頭皺了一下，後來聽到羅一鈞的回答，明白官方有人說出了她的心聲。

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▲羅一鈞指出醫護是重要夥伴，不會當作「數據」稱之 。（此圖為三級警戒發布前／指揮中心提供）

羅一鈞表示不論醫護人員或住院病患，都非有意將病毒帶進醫院，而許多人就住在雙北警戒區中，也都是社區一份子，不應只對有院內感染的醫院警戒，而是不論就醫或出門就已經要非常小心。此番話表明羅一鈞不同意記者提出的「淪陷」之說，強調保持衛生清潔和社交距離，不要逗留醫院，「這樣就能保護你自己，保護你的陪病者，保護工作的醫護人員。」

21日當天記者會另一名記者提問多家醫院爆出染疫，目前院內感染醫院數是否還維持5家，或已經有最新「數據」，對此羅一鈞回答雙北醫院是共同生活圈中照顧病人很重要的資產，「每個醫護人員都是我們非常珍貴的夥伴，我想我不會用數據兩個字來形容院內感染或院內確診的事件。」羅認為重要的是在事件之後的後續防護，而目前都有做到迅速建立防火牆，讓醫護能在較為安全的環境下工作，「過份地討論這樣的事件反而會增加我們醫護人員不被諒解或是汙名化！請各位媒體朋友可以幫忙宣導這個部分。」

王南琦表示，醫護「是人不是數據」，而連2日的記者會，羅一鈞的回答安撫了她的煩躁心，也好奇上網搜尋羅的背景，發現他從建中一路跳級，全國榜首上台大醫學院並提前畢業，之後更是少數服役且願意遠赴非洲馬拉威服外交替代役的人。

「台灣真的很幸運」，王南琦說，「能夠有陳時中部長跟羅一鈞副署長等人組成的防疫團隊在前線替我們守護，我能做的，就是繼續乖乖待在家，期待瘟疫過後，我能夠成為一個更好更善良的人。」