幕後／校正沒意義！柯文哲籲中央別混淆民眾　分析疫情走勢更重要

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心22日公布新增321例本土，另有400例本土確診個案「校正回歸」。對此，台北市長柯文哲22日在臉書上解釋整個確診個案的通報流程，並回嗆中央，「不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」；據了解，柯認為，每天報數字意義不大，中央應該做的是預警，透過數字分析未來疫情的發展。

針對引發熱議的「校正回歸」，柯文哲說，現在確診個案數爆增，PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，導致中央公布時的數字和實際數字差異越來越大。

柯文哲說，既然中央疫情指揮中心的數據，已經不能反映真實疫情，建議改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字。最後，柯文哲也不忘提醒中央，「不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」。

北市府發言人陳智菡22日晚間反擊指出，指揮中心把所謂「校正回歸」的責任歸咎地方費生局非常奇怪，從流程來看，醫院每天進行採檢後，會把相關個資輸入「傳染病通報系統」，檢體則送到中央指定的實驗室。接著檢驗結果出爐後，送回疾管署研判，再把資料知會給地方衛生局。

陳智菡說，就連個案案號的編列也是由指揮中心所公布，「整個流程都是由中央控管，沒有所謂地方衛生局延遲通報的狀況」。

▲0522全台確診總數地圖。（圖／記者王譯萱攝）



每日「報平安」意義不大 柯：應透過數據預判疫情發展

據了解，雖然中央把「校正回歸」的問題推到地方政府延遲通報、採檢塞車，但柯文哲並沒有太大反應。幕僚透露，在柯的認知裡，指揮中心每日公布的數字本就不能及時反映疫情狀況，會有時間差，如今採檢量大增，案例通報會延誤是能預料的。

市府高層透露，柯文哲反而對於指揮中心提出「校正回歸」的名詞比較詫異，且他也認為，中央不該在數字上做文章，不要再用數字去混淆民眾，因為「每日確診例」本來就不是反映現況的數字，「做什麼修正回歸、微調，都沒有意義」。

由於現在已經進入社區感染階段，柯文哲日前曾表示，公布疫調足跡其實沒有太大意義，而是每個人都要做好防疫工作，「民眾必須假設感染者就在身邊」；對於確診案例數，柯的看法也相同。

據了解，在現階段疫情不斷升溫的狀況下，柯文哲認為指揮中心應該更著重在疫情狀況的分析，「不是報今天幾個確診，要做的遠遠不只如此」，應該透過採檢獲知的資訊做分析，預判疫情未來的走勢，什麼時候會到高峰、危險期什麼時候會來。

幕僚透露，現在公布的確診數字都是過去式，對柯文哲來說意義不大，反而是中央應該多與專家團隊合作，從數據去分析，並提出預警，「中央這樣整天開盤報數字意義不大」。