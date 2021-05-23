醫護粉專不屑「校正回歸」被造樣造句　一個理由轉念：也好啦！

▲指揮中心記者會「校正回歸」，被韓國瑜當作是「造樣造句」的題材。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外400例「校正回歸」新增在過去6天，因此引發中央是否蓋牌的質疑，甚至前高雄市長韓國瑜也在臉書發起「造樣造句」的活動，來揶揄「校正回歸」的說法。對此醫護粉專 「MedPartner 美的好朋友」在臉書上用力解釋「校正回歸」的用力，並且對於發起「造樣造句」的活動感到不以為然，最後只能無奈地說，「也好啦，不要趴趴走就好」。

「MedPartner 美的好朋友」發文表示，5個多小時後，有人從專業文章弄懂了 backlog 的意義，以及為什麼要校正回歸，也看懂了校正後的數據對現況評估和未來趨勢判斷的意義，也有人從雙北市長的說明與抱歉，理解了大量的確診會導致篩檢跟行政作業的延遲，指揮中心也替雙北市府緩頰解釋。

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▲「校正回歸」造樣造句在韓國瑜臉書上被玩翻。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



「MedPartner 美的好朋友」 解釋，也有人知道這不只是台灣的現象，過去一年多，歐美日以及出現過單日三位數以上確診的國家，幾乎都做過這樣的校正。

「MedPartner 美的好朋友」特別指出，最遺憾的是，有一群人沒搞懂以上的任何一點，曾經幹過直轄市長的政治人物，現在居然還在粉專玩「校正回歸」的 造句遊戲？

「MedPartner 美的好朋友」認為，想問鼎大位的政治人物，真的要把格局放大，以全民的福祉為最大考量。這是展現格局的好機會，好好跟民眾說明解釋（畢竟你同黨的縣市長是遲報最多人數的），提出可能的解決方案，希望與大家一同抗疫，事情不是很漂亮嗎？

「MedPartner 美的好朋友」感慨，結果5個小時了，還在造樣造句玩得不亦樂乎...「不過也好啦，在家慢慢玩，不要出來趴趴走就好」。

▲「MedPartner 美的好朋友」表示，如果大家都在家玩，「也好啦」。（圖／記者湯興漢攝）



網友對此表示，「93萬票校正了82萬票」、「肉包校正回歸後就變成草包，只有校正回歸後，數據才真實！」、「請大家體諒，因為那個人的IQ只能玩這種遊戲」「堅稱今天新增721的，不是笨就是壞笨的可以教 壞的就...無藥可救」、「沒事，只是智商也校正回歸而已」、「幹話敢講出口，就不怕人家揶揄，尤其是大家都在苦中作樂」。