　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫護粉專不屑「校正回歸」被造樣造句　一個理由轉念：也好啦！

▲▼0522指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會「校正回歸」，被韓國瑜當作是「造樣造句」的題材。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外400例「校正回歸」新增在過去6天，因此引發中央是否蓋牌的質疑，甚至前高雄市長韓國瑜也在臉書發起「造樣造句」的活動，來揶揄「校正回歸」的說法。對此醫護粉專 「MedPartner 美的好朋友」在臉書上用力解釋「校正回歸」的用力，並且對於發起「造樣造句」的活動感到不以為然，最後只能無奈地說，「也好啦，不要趴趴走就好」。

「MedPartner 美的好朋友」發文表示，5個多小時後，有人從專業文章弄懂了 backlog 的意義，以及為什麼要校正回歸，也看懂了校正後的數據對現況評估和未來趨勢判斷的意義，也有人從雙北市長的說明與抱歉，理解了大量的確診會導致篩檢跟行政作業的延遲，指揮中心也替雙北市府緩頰解釋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何庭歡一句「老闆的髮量也要校正回歸嗎」被網友讚爆 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲「校正回歸」造樣造句在韓國瑜臉書上被玩翻。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

「MedPartner 美的好朋友」 解釋，也有人知道這不只是台灣的現象，過去一年多，歐美日以及出現過單日三位數以上確診的國家，幾乎都做過這樣的校正。

「MedPartner 美的好朋友」特別指出，最遺憾的是，有一群人沒搞懂以上的任何一點，曾經幹過直轄市長的政治人物，現在居然還在粉專玩「校正回歸」的 造句遊戲？

「MedPartner 美的好朋友」認為，想問鼎大位的政治人物，真的要把格局放大，以全民的福祉為最大考量。這是展現格局的好機會，好好跟民眾說明解釋（畢竟你同黨的縣市長是遲報最多人數的），提出可能的解決方案，希望與大家一同抗疫，事情不是很漂亮嗎？

「MedPartner 美的好朋友」感慨，結果5個小時了，還在造樣造句玩得不亦樂乎...「不過也好啦，在家慢慢玩，不要出來趴趴走就好」。

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲「MedPartner 美的好朋友」表示，如果大家都在家玩，「也好啦」。（圖／記者湯興漢攝）

網友對此表示，「93萬票校正了82萬票」、「肉包校正回歸後就變成草包，只有校正回歸後，數據才真實！」、「請大家體諒，因為那個人的IQ只能玩這種遊戲」「堅稱今天新增721的，不是笨就是壞笨的可以教 壞的就...無藥可救」、「沒事，只是智商也校正回歸而已」、「幹話敢講出口，就不怕人家揶揄，尤其是大家都在苦中作樂」。

ET快訊
打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢
想一起睡覺！妻動作慢吞吞　他爆氣「不等了」拿枕頭到客房睡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫護粉專不屑「校正回歸」被造樣造句　一個理由轉念：也好啦！

熊貓女外送員背2大袋…走路送餐　「一個動作」讓2萬人狂讚！

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」　要陰謀論就學北韓0確診

才剛停業消毒！中友百貨「復業1天」又有確診者到訪…公司緊急關門

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢

台北鬧區空拍畫面曝光！假日「自主封城」　剩一排計程車

陽明山晚間直擊！一罵完....通通不敢了　陽管處即刻「封亭」

上海復星要賣BNT疫苗給台灣　陳時中：大家一直放話，卻沒人申請

群組瘋傳「他家確診」！冷氣工接觸隱匿病人　自主隔離遭罵：病毒區

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

醫護粉專不屑「校正回歸」被造樣造句　一個理由轉念：也好啦！

熊貓女外送員背2大袋…走路送餐　「一個動作」讓2萬人狂讚！

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」　要陰謀論就學北韓0確診

才剛停業消毒！中友百貨「復業1天」又有確診者到訪…公司緊急關門

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

打電話通知「阿嬤，妳確診了」！衛生局職員聽回應秒泛淚：好勇敢

台北鬧區空拍畫面曝光！假日「自主封城」　剩一排計程車

陽明山晚間直擊！一罵完....通通不敢了　陽管處即刻「封亭」

上海復星要賣BNT疫苗給台灣　陳時中：大家一直放話，卻沒人申請

群組瘋傳「他家確診」！冷氣工接觸隱匿病人　自主隔離遭罵：病毒區

湖人詹皇違反防疫規定免停賽？　NBA決策恐惹爭議

醫護粉專不屑「校正回歸」被造樣造句　一個理由轉念：也好啦！

加拿大美洲資格賽名單　兄弟最短命洋砲、前悍將洋投入列

外送到了沒通知！下樓見「食物整包被丟地上」…鳳梨爆氣：太誇張

熊貓女外送員背2大袋…走路送餐　「一個動作」讓2萬人狂讚！

以巴停火　救援物資抵達加薩地區

明尼蘇達州爆深夜槍擊案！2男吵架當街掏槍　市中心2死8傷

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」　要陰謀論就學北韓0確診

才剛停業消毒！中友百貨「復業1天」又有確診者到訪…公司緊急關門

「頭髮光澤髮夾」戴上秒變漫畫女主角！2次元閃亮效果太可愛

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

生活熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

陽明山晚間直擊　罵完通通不敢了

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

醫忙到5天沒回家…女兒哭著打字：家裡只剩我

即／漢神巨蛋8樓櫃姐確診　足跡史曝光！

上海復星要賣BNT給台　陳時中回應了

台北鬧區直擊！假日「自主封城」

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

高雄「桃源秘境」裸玩水　不戴罩被抓了

七期老虎城、麗寶outlet停業至26日

70多歲男「參加旅遊團」確診病逝！莊人祥曝：同車有13人染疫

網美賣「快篩試劑」2000元不含運　網怒轟：智商稅？

更多熱門

相關新聞

女走路外送　「一個動作」2萬人狂讚

女走路外送　「一個動作」2萬人狂讚

全台民眾週末「自主在家」防疫，外送員在外頭奔波幫忙送餐，一名網友在路上看到這一幕，只見女子戴兩層口罩，努力靠雙腳步行送餐，且「每個動作」相當謹慎小心，引起2萬多網友按讚討論。

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」

才剛停業完！百貨復業又出現確診者

才剛停業完！百貨復業又出現確診者

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

《時代》：虛假安全感及茶室　破壞台防線

《時代》：虛假安全感及茶室　破壞台防線

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染韓國瑜校正回歸MedPartner 美的好朋友

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚、破2千分享

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

陽明山晚間直擊　罵完通通不敢了

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

「最近網傳我確診」蔡英文宣布2大重點

妻動作慢吞吞！老公暴氣「不等了」拿枕頭到客房睡

雲林六房媽過爐群聚　網：頭殼有洞？

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

快訊／台北救護車載病患！遭外籍男駕駛碰撞前輪斷裂

更多

最夯影音

更多
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈
新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面