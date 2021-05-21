口罩取締玩真的！小港警分局3天開單102張　分局長親率隊防疫稽查

▲新冠肺炎疫情日漸升溫，高雄小港分局長親自率隊前往轄區內公園、市場等地執行防疫稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

新冠本土病例持續增加，今（21日）再度衝破300例大關！高雄小港分局因應防疫警戒提升到第三級，今日下午3點由分局長陳志榮親自主持防疫工作勤務勤教後，隨即帶領同仁前往轄內公園、市場、大眾運輸站、宮廟等人潮聚集的公共場所執行防疫稽查，並向店家及民眾宣導落實實聯制及口罩配戴等防疫工作。

小港分局指出，自19日統計至今（21日）針對民眾未帶口罩，已開出102張告發單；透過此次稽查，警方發現民眾多數已有防疫觀念，也有配合市府防疫政策配戴口罩，不過為了防範未然，警方再次提醒高雄市民：「口不離罩、罩不離口」，出門必須配戴口罩！否則警方將依規定請違規民眾填寫陳述意見紀錄表、案件舉發通知書，並通報衛生局依違反《傳染病防治法》第70條第1項第3款開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

▲新冠肺炎疫情日漸升溫，高雄小港分局長親自率隊前往轄區內公園、市場等地執行防疫稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

小港分局長陳志榮呼籲，除了確實遵守政府的相關法令，將口罩「戴好戴滿」再出門，並應避免群聚，以減少病毒傳播風險。警方也將持續配合衛政單位加強稽查，對於未戴口罩民眾嚴正執法，未來亦將配合政策滾動式修正，針對轄內人潮易群聚場所編排稽查勤務，展現政府落實防疫的決心，確保民眾身心健康。

▲新冠肺炎疫情日漸升溫，高雄小港分局長親自率隊前往轄區內公園、市場等地執行防疫稽查。（圖／記者黃子倩翻攝）

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