高雄警分局傳抓不戴口罩「1件1嘉獎」　網諷：我靠開口罩罰單升官

▲高雄市警察局長黃明昭下令各分局配合市府政策積極投入取締「民眾未戴口罩」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情升溫，短短幾天本土確診個案飆破千例，除了中央疫情指揮中心要求全國同步升為三級警戒，高雄市政府同步要求警方投入強力取締未戴口罩的違規行為！對此，目前高雄市警局尚未訂定出全市統一的敘獎方式，仍交由各分局「自由心證」，有分局還祭出舉發1件沒有戴口罩就1支嘉獎的「優厚獎勵」，不具名的基層員警透露：「有同事看到這樣的獎勵方式就殺紅眼了！」明顯引發基層搶開罰單的「瘋潮」，對此高市警局行政科發出聲明表示目前沒有績效件數的硬性要求，取締沒戴口罩件數更沒有列為升遷的參考依據。

高雄市警察局行政科表示，有關本局同仁疫情調查及防疫稽查工作，依循傳染病防治法執行，以防制病毒擴散保護民眾健康。為了體恤同仁投入防疫兼顧治安工作、激勵工作士氣，授權個分局長、大隊長視特殊案況敘獎，目前並無頒定獎勵標準及辦理評核，並無績效件數的硬性與專案檢討的狀況，更不會列為升遷的參考依據。

對於外傳有個別分局加碼獎勵，要求警察同仁陳報舉發件數，高雄市警局強調：「除了特殊個案外，依未來市警局訂定一致的獎勵標準辦理。」也就是說自19日中央疫情指揮中心宣布全國同步升為三級警戒開始，高雄市警局行政科都還沒有訂定出統一的「敘獎方式」。

不具名的高雄基層員警私下表示，據他的觀察，自從分局的獎勵制度訂出來後，每個人平均一天抓20件，他坦言：「的確有部分同事為了獎勵殺紅眼！」但他也不忘強調，每個員警的執法技巧不同，取締時的強硬度也有差，有時遇到民眾無心的狀況，會視情節選擇先勸導還是直接開單。

此外，也有高雄基層員警指出：「聽說台北三重分局有一天開了537張單，一個學長就賺了30幾支（嘉獎）！」他認為會有這樣的情形產生，除了員警個人著重績效外，從之前取締酒駕件數到現在取締未戴口罩件數都要匯報，他指出有很高的機率是「讓長官可以和更高階的（長官）展示自己帶領的團隊有在認真執行任務」。

▲高雄員警私下製作梗圖嘲諷「我開口罩罰單升巡佐」。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過自古以來皆是「重賞之下必有勇夫」，高雄市警局17個分局從19日開始嚴格執行取締「未戴口罩」，24小時不間斷，且各分局目前自由心證祭出獎勵辦法，對此基層看法不一，甚至有員警製作出梗圖嘲諷「我開口罩罰單升巡佐」由此可見員警對於獎勵制度的看法有褒有貶。

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