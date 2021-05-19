3級警戒第一天！　高雄岡山警光是「未戴口罩」取締13件

▲全國升高至三級警戒，高雄岡山分局取締未戴口罩首日截至晚間9點共取締告發13件。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布即起至5/28進入三級疫情警戒，高雄市長陳其邁19日於防疫會議後表示，因應疫情延燒，在不影響市府運作下，明天起採取彈性上班，且宣布「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」，嚴格執法，即日起不戴即予開罰，岡山分局今直至（19日）晚間9點止，員警巡邏間防疫稽查勤務已針對民眾外出未依規定戴口罩，依法取締告發共13件，罰金從3000元以上，1萬5千元以下不等。

而針對「強制戴口罩令」，高雄市長陳其邁期盼：「藉由強烈非藥物公共衛生手段的介入，盼提升整體戴口罩比例至9成，有效防止疫情的傳播。」岡山警分局則表示，其轄區包含岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀及永安區等六個行政區，直至今(19)日晚間9點為止，員警在巡邏兼防疫稽查勤務時，已針對民眾外出時未依規定佩戴口罩，立即予以攔停！並且依照規定填寫陳述意見紀錄表、案件舉發通知書，且依據違規事實進行拍照，總計依法取締告發共13件，嚴格執法以保障廣大市民的健康。

▲全國升高至三級警戒，高雄岡山分局取締未戴口罩首日截至晚間9點共取締告發13件。（圖／記者黃子倩翻攝）

岡山分局呼籲，防疫視同作戰，依據中央流行疫情指揮中心公布，今(19)日全國提升到三級警戒，希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，減少非必要的外出及活動，如外出時應全程配戴口罩，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰，以維護民眾健康。

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