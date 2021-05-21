快訊／「還要等到7月？」　她出面爭取大陸疫苗：願當雙方橋樑

▲北京民眾接種新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情持續延燒，總統蔡英文日前透露，7月底前可供應第一波國產疫苗。不過，國民黨前主席洪秀柱今（21日）發出聲明表示，「請問我們還要等到7月份嗎」，疫苗採購乃是重中之重，她願出一己之力，當橋樑與對岸進行溝通，爭取WHO認證的大陸疫苗。

洪秀柱指出，大陸疫苗既已獲得WHO肯定，國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助，包括疫苗在內，民進黨政府無法採購到足量的疫苗，大陸疫苗又被拒於門外，陸委會更以一句「不必假好心」的譏諷酸味十足回應，全然不顧台灣人民生命安危。

洪秀柱批評，蔡政府寧可放著通過國際標準的疫苗不用，硬是自己帶頭違法開放未通過3期試驗的國產疫苗供人民施打，「這種視人民性命為草芥的舉動，實在令人憤怒！」「請問我們還要等到7月份嗎？7月疫情會蔓延擴大到什麼狀況？我們還要忍受多久？還要等多久？」

洪秀柱說，現今民進黨政府面對疫情左支右絀，衛福部長陳時中說目前沒看到中國疫苗提出申請，「那麼，洪秀柱表示願意擔任橋樑的角色，居中協商力促此事，以解疫苗之急。」

洪秀柱提出4項呼籲：1、疫情緊急，人命優先，政府有權利以專案特案處理疫苗事宜，不要假法律之名橫亙阻撓行無道之事；2、大陸疫苗已獲WHO認證，不要再以偏概全，只有政治沒有專業；3、兩岸醫藥合作框架協議就是一個可利用的平台，請善加利用；4、一句良言三冬暖，惡語傷人六日寒，兩岸關係冰凍至此，以疫苗破冰未嘗不可。

洪秀柱強調，疫苗施打是全體國人的事，地方政府為人民請命發聲也理所當然，在促成大陸疫苗來台這件事上，沒有藍、綠地方政府之別，她願盡最大努力爭取足夠劑量，也樂見地方政府一起合作推動，呼籲民進黨政府不應為政治私利，讓人民連選擇疫苗的權利都沒有。

▼國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者呂佳賢攝）