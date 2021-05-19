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全國升3級警戒　高雄男騎車照樣「不戴口罩」當場挨罰！

▲▼ 全國提升到三級警戒，小港區卻有男子騎機車出門沒戴口罩 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名男子行經小港區被員警發現沒戴口罩，當場依法取締告發。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

新冠肺炎本土疫情持續攀升，足跡遍布全國各地，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國提升到三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩，高雄市政府今天上午也召開防疫加嚴措施說明會，向市民朋友嚴正宣布「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」。但同一日下午接近五點，小港區員警巡邏時卻發現一名孫姓機車騎士未戴口罩，隨即依法取締告發。

警方指出，這名因為沒有戴口罩挨罰的孫姓騎士家住鳳山區，當時巡邏員警在小港路88號看到他騎車經過，卻沒有戴口罩，隨即將人攔下來，並依照規定填寫陳述意見紀錄表、案件舉發通知書，且員警依據違規事實進行拍照，依法取締告發。

▲▼ 全國提升到三級警戒，小港區卻有男子騎機車出門沒戴口罩 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名男子行經小港區被員警發現沒戴口罩，當場依法取締告發。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，今（19日）全國提升到三級警戒，除了外出得全程配戴口罩外，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

小港分局呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，平常勤洗手與消毒，以及落實實名制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。

▲▼ 全國提升到三級警戒，小港區卻有男子騎機車出門沒戴口罩 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名男子行經小港區被員警發現沒戴口罩，當場依法取締告發。（圖／記者黃子倩翻攝）

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