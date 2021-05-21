金門養生館「假關門真營業」！警見「穿著清涼小姐」接2客祭重罰

記者林名揚、黃子倩／金門報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，已經連續7天超過200例本土病例，且今（21日）新增本土病例更飆破300例！全國進入第三級警戒，金門縣長楊鎮浯15日通令全縣八大特定行業從15日起到6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散！不過卻依然有養生館業者無視疫情嚴峻，假關門、真營業，昨（20日）晚間遭警方查獲。

▲金門一家養生會館無視禁令「假關門真營業」，20日晚間遭警方查獲開罰。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，金門縣長楊鎮浯聞訊感到氣憤和心痛，沉重重申呼籲全民同心防疫，共度難關，不肖業者暗中營業一經查獲將重懲重罰！金城警分局表示，昨（20日）晚獲報某養生館偷偷營業，經埋伏訪查，發現該養生館小姐穿著清涼，並有非住戶人員出入現象，見時機成熟，警方一湧而入當場查獲養生館內2名男客赤裸上身正在按摩，業者辯稱是「朋友來訪紓壓」，但警方仍認定未遵守防疫規定，全案移送金門縣政府權責機關裁處。

根據金門縣政府公告視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧等八大特定行業，自5月15日至6月8日暫停營業，金門縣府將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬至30萬元罰鍰。

▲金門一家養生會館無視禁令「假關門真營業」，20日晚間遭警方查獲開罰。（圖／記者林名揚翻攝）

金城警分局指出，防疫期間每日編排警力查訪，防止八大特定行業成為防疫破口，請業者務必配合，勿心存僥倖，成為防疫破口。如民眾發現有業者違法營業，請立即檢舉。防疫視同作戰，請業者共體時艱，千萬不要害人害己。

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