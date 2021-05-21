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社會 社會焦點 保障人權

打我啊笨蛋！新北方唐鏡拉下口罩跳啊跳　衛生局火大：重罰1萬5！

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一間超商店員20日早上見男顧客口罩沒戴好，出言提醒「口罩請戴好」男顧客竟模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口來回跳「我進來了！我又出來了～打我呀，笨蛋！」氣得店員一路追出去。事後男顧客寫下藏頭詩道歉。新北市衛生局表示，男子蓄意違規，依法將採最重罰1萬5千元！

▼「新北方唐鏡」張男在超商前來回橫跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人，下同）

▲▼「我跳進來！又跳出去」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

▲▼「我跳進來！又跳出去」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

▲▼「我跳進來！又跳出去」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

據了解，40歲張姓男子20日上午7點多在國光街的超商影印資料，但口罩沒有戴好，店員見狀勸他，「請戴好口罩喔！」張男疑似沒聽到，因此沒多理睬，後來店員又補了一句，「口罩請戴好，不然請出去唷！」張男瞬間火大，付錢後走到超商店門口，我拿下（口罩）來啦！我拿下來啦！」

▲▼張男道歉。（圖／翻攝自張男臉書）

▲張男18日才刻意不戴口罩自拍，並PO上臉書要大家快檢舉，還說「等我吃完豆花就沒機會了啦！」。（圖／翻攝自張男臉書）

店員淡淡回，「然後咧？」接著張男並上演知名電影【九品芝麻官】裏頭方唐鏡的橋段喊說，「我又進來了！我又出來了！我又進來了！我又出來了！打我啊笨蛋！」店員被挑釁後上前理論，兩人衝到馬路上，店員嗆，「有種別跑！」張男持續叫囂，「我沒種，對啊！我沒種，我就是沒種，怎樣」。

中和警方獲報後，派員到超商關心，並調閱店內監視器，發現40歲張男確實未依規定戴口罩，因此開立「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移請新北市衛生局裁罰。

男子收下罰單後，在臉書發文說，為因應老婆要求，在此向社會大眾道歉，接著寫下：「戴口罩對不起　懷反攻大陸夢　有實現太可惜　肝鐵石所鑄也」。發完文還不忘附上自己的心情，「覺得驕傲」。另類道歉文讓人摸不著頭緒；新北市政府衛生局今表示，該名男子明顯蓄意違規，將依《傳染病防治法》採最重罰1萬5千元。

▼張男道歉。（圖／翻攝自張男臉書）

▲▼張男道歉。（圖／翻攝自張男臉書）

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