全罩式安全帽「罩不住」！男騎士騎車不戴口罩　高雄鴿鷹眼揪出

▲高雄男機車騎士以全罩式安全帽遮掩，自以為能瞞天過海沒戴口罩的事實，結果遭眼尖員警揪出開單。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻、連續幾日本土病例數超過百例！中央疫情指揮中心19日宣布全國提升至三級警戒，高雄市政府也再三宣導民眾外出得全程戴口罩，但20日傍晚下班時段，仍有機車族行經楠梓區時被眼尖的員警發現，在他的全罩式安全帽下沒有戴口罩！警方指出當時這名羅姓騎士以為自己可以瞞天過海，但員警發現後立刻攔查製單舉發。

警方表示，這起事件發生在20日傍晚下班時段，當時楠梓分局轄區內加昌派出所的員警在左楠路與後昌路口執行勤務，眼尖的員警發現有一名男機車騎士戴著全罩式安全帽，但他並未戴口罩，發現後立刻攔查，這名羅姓男子被攔下後，員警直接問他：「知道自己為何被攔吧？」羅姓機車騎士淡定回答：「全罩式安全帽下未戴口罩。」警方聽聞後立刻開單舉發。

警方進一步指出，楠梓分局繼前晚（19日）舉發23件民眾外出未戴口罩移請主管機關裁罰後，為了杜絕防疫破口持續執行稽查未戴口罩外出防疫勤務，但意外的發現有男機車騎士以全罩式安全帽遮掩臉部，自以為可以瞞天過海「不戴口罩」。

楠梓分局表示截至20日晚間10點為止共計舉發32件，2天下來共舉發55件移請主管機關裁罰，希能對疫情有效控制。楠梓分局藉此呼籲，對未依規定戴口罩者，移請衛生主管機關開罰3000元至15000元。為共同嚴守社區防線，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，全民共同防疫，維護民眾健康。

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