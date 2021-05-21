警遇街友「無罩邊走邊吃」！下秒「1舉動」讓網讚爆：好暖

▲網友在臉書分享警察暖舉。（圖／翻攝自Facebook／鳳山人在地大小事）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫情嚴峻目前全台已進入第三級警戒，指揮中心規定要求民眾「只要外出就一定要戴口罩」。就有網友表示，看到一名街友在車道旁「沒戴口罩還邊吃東西」，結果被一名巡邏警察發現，當下他以為有人要吃罰單了，沒想到下一秒警察掏出全新口罩，給了這名遊民後便轉身離去，讓他直呼「看了好感動」。

一名網友在臉書社團《鳳山人在地大小事》發文提到，昨（20）日下午約5:35分在高雄黃埔路口等紅綠燈時，發現對向車道旁有個流浪漢邊走邊吃東西，重點是沒戴口罩，接著就看到值班警察繞道過去，心想「可憐的流浪漢...3000-15000元耶」，然而下一秒卻出現超暖一幕。

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警察當下真的攔下他，但問了問之後竟取出「新的口罩」給他，而街友也頻頻向警察道謝，隨後警察也點了點頭離開，讓他直呼「這種行為，看了好感動，做人民保姆，也很體諒人民。」

不少網友看到文章後，直呼「這才是標準的公務員，遇強則強遇弱則弱，要有同理心」、「就是要這樣的正能量」、「這種警員就應該表揚和嘉獎」、「這就是共體精神」、「也希望大家看到需要伸出援手的人，也互相關心幫忙」、「防疫仍不失人性溫暖」、「好溫暖的人民保姆」。

▲不少網友看到文章後，直呼「好暖！防疫仍不失人性溫暖」。（圖／翻攝自Facebook／鳳山人在地大小事）