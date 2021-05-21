柯文哲宣布暫停自費接種、醫護優先　喊話中央快給疫苗：上戰場要彈藥

▲柯文哲宣布暫停自費接種疫苗，要讓醫護優先施打，並喊話中央快給疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為了讓防疫戰線拉長，台北市長柯文哲21日宣布，北市將不開放自費疫苗接種，將優先提供給第一線的醫護相關人員。柯文哲也向中央喊話，戰況緊急，希望日前抵台的41萬劑AZ疫苗能儘速走完流程發給地方，不要再照過去走程序拖1週再給，「我們要上戰場，需要彈藥」。

本土疫情持續升溫，台北市21日新增127個確診病例，其中以萬華區60例為最多。北市府21日下午召開防疫記者會，柯文哲說，這場疫情發展到這裡，現在北市疫苗都要管制，不能再像過去可以自費打，在這裡也要求跟防疫有關醫療院所，還有防疫旅館，特別防疫專責旅館的院長、負責人，必須確保人員都有打疫苗，在最短時間打疫苗。

「因為他們是防疫第一線，保護自己，也防止變成整個防疫戰線缺口。」柯文哲說，其他跟防疫有關人員，衛生局會有專員負責造冊、跟我們聯絡，帶去指定地方批次打疫苗，現在開始疫苗必須管制，專門的人、專門的地方打造冊施打。

柯文哲也重申，醫療院所、防疫專責旅館，還有防疫巴士、計程車、救護車，各單位的長官，不管是院長、業主，都要確保這些人打過疫苗，「保護自己、保護社會」。

至於收醫療廢棄物的清潔工，柯文哲說，這些不要緊，會列冊一批一批跟你們打疫苗，要先確保防疫戰線安全，還有其他疫苗再處理。

而近來有最新一批的41萬劑AZ疫苗剛進來，柯文哲也向中央喊話，現在戰況緊急，不能再照過去程序，拖1週再發給地方政府，「希望儘速走完必要程序發到地方來」。

柯文哲說，現在大家搶著打疫苗，特別是實際指揮的人都非常清楚，第一線防疫戰線人員都要先打疫苗，不能讓他們被突破，「守住這線才能保護台灣社會」。