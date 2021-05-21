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台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵　警強硬處理依法究辦

▲台南市場處人員在仁德後壁厝夜市勸導一名黑衣男子未戴口罩，還被飆罵三字經，全案由歸仁警方調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市場處人員在仁德後壁厝夜市勸導一名黑衣男子未戴口罩，還被飆罵三字經，全案由歸仁警方調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全台疫情警戒升到3級，但台南市的四罩稽查政策係要先勸導，不聽勸導才會取締開罰，台南市經發局市場處人員20日上午，隆田1名管理員勸阻未戴口罩的歐姓婦人，竟遭推打及作欲吐口水的行為，19日傍晚市場處人員在仁德後壁厝夜市勸導一名黑衣男子未戴口罩，還被飆罵三字經，兩案已報警偵辦。

據了解，20日上午近9時，在隆田市場有名婦女未戴口罩在市場採買，管理員進行勸導時，該名婦人勸導不聽，還涉嫌謾罵推打管理員，並向管理員作吐口水動作。目前全案由麻豆分局偵辦，將傳喚歐女到案，偵訊後將依妨害公務罪嫌送辦。未戴口罩部分由經發局函送衛生局裁罰。

另，19日傍晚市場處人員在仁德後壁厝夜市勸導一名黑衣男子未戴口罩一事，還被飆罵三字經，本案已由歸仁分局受理偵辦，警方傳喚涉案人劉男到案說明，劉男拒不開門，警方請屋主到場，還在屋內查獲一名毒品通緝犯，目前都帶回偵訊依法偵辦。

民眾認為，疫情嚴峻，台南市政府要硬起來，取締不戴口罩民眾，必須嚴格執法才能保障第一線人員的安全尊嚴及台南市民健康。第一線工作人員也有苦難言，因未規定戴口罩裁罰單位是衛生局，工作人員只能開出稽查紀錄表，再移給衛生局裁罰，但勸導民眾戴口罩這就很難，大部分的人都會戴口罩，就是少部分的人就是不戴，或沒有戴好，就像取締未戴安全帽一樣，連警察勸導取締都時有紛爭發生，更何況他們只是市府基層工作人員，誰甩誰？

警察單位執也很困擾，因為檢舉案件不斷，警察到場當事人就把口罩戴上離開，警察離開後，口罩又拿下來，造成警察疲於奔命，建議比照高雄跟雙北可直接開罰。

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