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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

注意！外出戴不戴口罩的「六個狀況」　故意不戴罩可重罰1萬5千元

▲全國提升三級警戒，民眾外出皆須全程戴口罩。（示意圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

全國提升三級警戒，各地方政府針對不戴口罩之民眾祭出裁罰。不過，有民眾疑惑自行開車是否也需要戴口罩，疫情指揮中心於21日的記者會上釋疑，副指揮官陳宗彥表示，若一個人開車可不戴口罩，但車內有兩個人以上，就必須戴口罩。《ETtoday新聞雲》整理外出佩戴口罩的六種狀況，若有故意不戴口罩之行為，最重可罰1萬5千元。

陳宗彥表示，外出全程一律要戴口罩，若沒有戴口罩的話依規定處理，自行開車若2人以上同車應佩戴口罩，自己一個人開車，在密閉空間內，沒有跟他人接觸可不戴口罩。

根據《傳染病防治法規定》，民眾外出時須全程佩戴口罩，若不聽勸導或者故意之行為，可罰3千元以上1萬5千元以下的罰款。

外出佩戴口罩的六個狀況

狀況一、 外出是否要佩戴口罩？

要！全國提升三級警戒，依照《傳染病防治法規定》，民眾只要外出就要佩戴口罩。

狀況二、工人在工地吃東西也要戴口罩嗎？

考慮工人因工作地點不便的關係，在維持維持社交距離的情況下，可不戴口罩飲食喝水。

狀況三、在公園吃東西也要戴口罩嗎？

不行！依照《傳染病防治法規定》，民眾外出就要佩戴口罩，建議飲食仍要帶回家或私人場所食用，公共場所皆不建議用餐。

狀況四、外出運動也要戴口罩？

要！全國提升三級警戒，政府呼籲民眾盡量減少非必要外出，各大健身中心也已暫停營業，民眾若有運動需求，外出仍需佩戴口罩，或在家進行簡單的運動。

狀況五、開車也要戴口罩？

自行開車，沒有跟他人接觸的密閉空間內，可不戴口罩；不過，若有2人以上同車，就必須要戴口罩。

狀況六、抽菸、喝水可以拿下口罩嗎？

吸菸者應避開人群，或至吸菸區，在不影響他人的狀況下可拿下口罩；因生理需求口渴，可把口罩拿下來喝水；但若有故意不戴口罩之行為，最重可開罰1萬5千元。

▲▼車內戴口罩、自駕、私家車、開車、汽車、自小客車、駕駛。（圖／記者李毓康攝）

▲2人同處在車內，須戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

▼公車司機也需要佩戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼開車戴口罩,自駕,二人以上要戴口罩,口罩,防疫,一人開車沒戴口罩,貨車司機,公車司機。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，民眾外出騎乘機車時如穿戴全罩式安全帽仍須全程戴口罩，機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出騎乘機車時，如穿戴全罩式安全帽仍須全程戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

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