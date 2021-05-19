全國提升至3級警戒　高雄仁武區3施工男不戴口罩挨罰

記者黃子倩／高雄報導

新冠肺炎本土疫情持續攀升，足跡遍布全國各地，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國提升到三級警戒！民眾外出時須全程配戴口罩，並停止室內5人以上，室外10人以上之聚會。但政策宣導同一天，下午3點45分，在高雄仁武區仁和南街61巷2號前，警方卻發現3名施工人員在路邊沒有戴口罩，立刻依法開單通報衛生局。

▲全國提升至三級警戒，高雄仁武區仍有工人施工沒戴口罩。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

警方指出，這起事件發生在19日下午3點45分，在仁武區仁和南街61巷2號前，警方發現24歲的蔡姓男子、18歲謝姓男子以及26歲的卓姓男子，一共3人在路邊施工且全程未戴口罩，立刻依法開單通報衛生局。

警方進一步表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，今（19日）全國提升到三級警戒，除了外出得全程配戴口罩外，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。



高雄市政府警察局仁武分局呼籲：希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，民眾外出時須全程配戴口罩，業者嚴格落實「實聯制」、「體溫量測」等防疫措施，若發現違反防疫規定，將交由相關單位裁罰，以共同嚴守社區防線，維護民眾健康。

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